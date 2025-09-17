به گزارش ایلنا از اصفهان، سید مجید حلاج‌زاده در بیست‌ و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان افزود: بر همین اساس از نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج‌نشین درخواست می‌شود تا توجه ویژه‌ای به زادگاه‌ خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ایرانیان خارج از کشور نشان دادند که اختلافات داخلی آنها ربطی به بیگانگان ندارد و هرگاه کسی قصد جسارت به سرزمین مادریشان را داشته باشد، همه آنها یکصدا در برابر دشمن ایستادگی می‌کنند.

مدیر مرکز ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: بسیاری از هم‌میهنان خارج‌نشین، پس از آن واقعه، برای بازگشت، حضور فعال و سرمایه‌گذاری در کشورشان اقدام کردند.

وی تاکید کرد: هدف ما این است که نخبگان ایرانی و سرمایه‌گذاران اقتصادی مقیم خارج را دعوت کنیم تا به استان‌های زادگاه خود توجه ویژه داشته باشند.

حلاج‌زاده بیان کرد: در همین راستا استانداران، فرمانداران و شهرداران باید در حوزه‌های خود فهرستی از نام فرهیختگان و سرمایه‌گذاران خارج‌نشین را تهیه و معرفی کنند تا با دعوت از آنان، زمینه‌ساز نتایج ارزشمند و ثمرات عملی در کشور شوند.

