تأمین زمین برای ۶ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت در همدان

به گزارش ایلنا، مجید صالحی امیر در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان همدان به تشریح جزئیات طرح جوانی جمعیت و اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به مفاد قانونی این طرح اعلام کرد: بر اساس قانون، برای شهرهای بالای پانصدهزار نفر، زمین در شهرهای همجوار و زادگاه والدین متقاضیان تامین می‌شود و برای سایر شهرها، دستگاه‌های مربوطه مکلف هستند در خود شهر، زمینی به مساحت حدود ۲۰۰ متر با قیمت کارشناسی‌شده سالانه در اختیار متقاضیان قرار دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان آمار متقاضیان استان را ۱۴ هزار و ۵۸۱ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۰ هزار و ۸۰۹ نفر دارای سه فرزند و ۳ هزار و ۷۷۲ نفر دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال هستند. تاکنون ۳ هزار و ۶۳۷ نفر به صورت قطعی تأیید صلاحیت شده‌اند.

صالحی‌امیر به اقدامات عملیاتی اشاره کرد و گفت: در شهرهای نهاوند و همدان، ۱۵ هزار متر مربع زمین به صورت ۷۴ قطعه به ۸۸۴ خانوار تخصیص داده شده است. علاوه بر این، در شهرهای برزول و گیان، ظرفیت احداث حدود هزار واحد مسکونی جدید ایجاد شده است.

وی از توافق برای تأمین ۲۰۰ قطعه زمین دیگر در شهر همدان خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده، توافقات اولیه برای تأمین ۲۰۰ قطعه زمین دیگر در جولان همدان انجام شده که مشکل حقوقی آن در حال رفع است.

این مقام مسئول به ظرفیت‌سازی در روستاها نیز اشاره کرد و عنوان کرد: در چهار روستای استان، با توافق بنیاد مسکن، بیش از ۱۰۰ هکتار زمین برای احداث مسکن اختصاص یافته است. همچنین در ۱۶ روستای دیگر، ۲۱.۵ هکتار زمین دیگر توسط بنیاد مسکن تأمین شده است.

صالحی‌امیر در پایان با بیان اینکه با این ظرفیت‌سازی، می‌توانیم تا ۶ هزار واحد مسکونی را پوشش دهیم، خواستار همکاری دانشگاه علوم پزشکی برای تسهیل دسترسی به سامانه سیب شد تا امکان پالایش دقیق‌تر متقاضیان فراهم شود.

