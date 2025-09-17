به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌‌شمسی دقایقی پیش در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان بر سه اصل کلیدی در مدیریت بهینه مسائل استانی، کسب اطلاعات به‌روز، تدوین برنامه‌های تحولی و خلاقانه و اولویت‌بندی دقیق بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه، تاکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع و فراوانی مسائل، خاطرنشان کرد: در فضای کنونی، ما در معرض انبوهی از انتظارات و نیازهای مردم هستیم، اما منابع ما محدود است. اگر بودجه و انرژی خود را بر حل یک اولویت اصلی متمرکز کنیم، به نتیجه ملموس و رضایت‌مندی عمومی خواهیم رسید. اما اگر همین منابع را به‌صورت پراکنده هزینه کنیم، هیچ مشکلی به طور کامل حل نخواهد شد.

استاندار همدان مشارکت مستقیم مردم به‌ویژه جوانان در شناسایی اولویت‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: باید جامعه مخاطب خود را بشناسیم و از آنها نظر بخواهیم. ممکن است در یک شهرستان نیاز اصلی ورزش باشد و در جایی دیگر مسکن، ازدواج یا اشتغال اولویت اول باشد. حتی در یک روستا ممکن است یک مسئله اجتماعی خاص وجود داشته باشد که باید به‌طور ویژه بر آن تمرکز کنیم.

ملانوری‌‌شمسی با ذکر مثال عینی از روستاهای دارای اقتصاد تک‌محصولی (مانند جوراب‌بافی)، هشدار داد: اگر امروز به مسائل بهداشتی و سلامتی این قشر زحمت‌کش که در جوانی مشغول کار هستند رسیدگی نکنیم، در آینده با جامعه‌ای از افراد میانسال با آسیب‌های جسمی مواجه خواهیم شد که هزینه حل آن بسیار بیشتر خواهد بود.

