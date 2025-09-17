طی نشستی مطرح شد؛
همافزایی شهرداری کرج و خانه مطبوعات البرز در مسیر خدمت به شهروندان
شهردار کرج در دیدار با رئیس خانه مطبوعات استان البرز بر ضرورت تعامل و همافزایی مدیریت شهری با جامعه رسانهای تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، مهرداد کیانی در دیدار با رضا عباسزاده، رئیس خانه مطبوعات استان البرز که در محل شهرداری کرج برگزار شد، با قدردانی از نقش رسانهها در انعکاس مطالبات شهروندان و نقد منصفانه عملکرد دستگاهها گفت: توسعه و پیشرفت شهری بدون مشارکت رسانههای پویا و مطالبهگر امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در تقویت ارتباط با افکار عمومی افزود: شفافسازی، اطلاعرسانی دقیق و پاسخگویی به مردم تنها در سایه همکاری نزدیک با اصحاب رسانه محقق خواهد شد و خانه مطبوعات میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
شهردار کرج همچنین با بیان اینکه این شهر به عنوان مرکز استان البرز و یکی از کلانشهرهای پرجمعیت کشور جایگاه ویژهای دارد، تصریح کرد: مردم باید در جریان برنامهها و تصمیمات شهری قرار گیرند و رسانهها بهترین ابزار برای تحقق این خواسته هستند.
در ادامه این نشست، رضا عباسزاده رئیس خانه مطبوعات البرز نیز با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: خانه مطبوعات همواره تلاش کرده است ضمن حمایت از فعالیت خبرنگاران، بستری برای تعامل و گفتوگوی سازنده میان مدیران و اصحاب رسانه فراهم کند.
وی اضافه کرد: خبرنگاران علاوه بر بازتاب اقدامات و دستاوردهای مدیریت شهری، وظیفه دارند مشکلات و مطالبات مردم را نیز منتقل کنند و این مهم جز با ارتباط مستقیم و همکاری دو سویه امکانپذیر نیست.
عباسزاده با اشاره به تشکیل کارگروه رسانه در حوزه مدیریت شهری، از آمادگی خانه مطبوعات برای برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و برنامههای مشترک با شهرداری خبر داد و تأکید کرد: تقویت ارتباط میان مدیران شهری و جامعه رسانهای میتواند به ارتقای سطح اعتماد عمومی و بهبود روند خدماترسانی منجر شود.