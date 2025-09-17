معاون وزیر علوم؛
پیوند دانشگاه، صنعت و پارکهای فناوری، لازمه جهش نوآوری در استانها است
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم بر لزوم تقویت پیوند بین دانشگاه، صنعت و پارکهای علم و فناوری تأکید کرد و گفت:شکلگیری یک اکوسیستم منسجم نوآوری، بدون مشارکت جدی سیاستگذاران استانی، نهادهای مالی و سرمایهگذاران بخش خصوصی ممکن نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شهیکی، در آیین رونمایی از محصولات جدید شرکتهای فناور و دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فناوری در استانها، گفت:ظرفیتهای خوبی در استان آذربایجان غربی ایجاد شده، اما برای دستیابی به تحولات بنیادین، نیازمند پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت، پارکهای علم و فناوری و بخش خصوصی هستیم.
وی با اشاره به برخی چالشها در مسیر توسعه فناوری، افزود:در بعضی استانها کل زنجیره توسعه کسبوکارهای دانشبنیان بهطور کامل شکل نگرفته و برخی اجزای کلیدی مانند شبکه پشتیبان یا پیوستهای تجاریسازی به خوبی اجرا نشدهاند.
شهیکی با اشاره به اهمیت تجربیات دانشجویان در پروژههای صنعتی و شرکتهای بزرگ، خواستار ایجاد مکانیزمهای مؤثر برای انتقال تجربه از صنعت به دانشگاه شد و تصریح کرد:برای جذب نیروی انسانی توانمند به زیستبوم فناوری، باید هم ابزارهای حمایتی مانند صندوقهای پژوهش و فناوری تقویت شوند، و هم مسیر ارتباطی میان دانشگاه و بازار کار، واقعی و فعال باشد.
معاون وزیر علوم، با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، گفت:مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان میتواند نقش مؤثری در اتصال دانشگاهها به صنعت ایفا کند.
وی افزود:استان آذربایجان غربی نیز با تکیه بر این مواد قانونی، باید در مسیر ساختن آیندهای نوین در حوزه فناوری پیشگام شود.
شهیکی، با تأکید بر نقش صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و نهادهای مالی، افزود:رسوب منابع در برخی صندوقها باید مدیریت شود تا این نهادها بهجای صرفاً خدماتدهی، نقش سرمایهگذاری فعال و تسهیلگرانه ایفا کنند.
معاون وزیر علوم،همچنین به ضرورت اتصال زیرساختهای شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری در استان اشاره کرد و گفت: اتفاقنظر خوبی با مسئولان استانی وجود دارد که این اتصال زیرساختی، بهویژه در افق بلندمدت، باید اولویت سیاستگذاری باشد.
وی با بیان اینکه رشد زیستبوم نوآوری نیاز به رویکردی فراتر از بودجههای سنتی دارد، اضافه کرد:باید از ظرفیتهای بخش خصوصی، سرمایهگذاران محلی و منابع مکمل برای افزایش سهم فناوری در اقتصاد استفاده کنیم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ضمن تاکید بر لزوم شکلگیری فرهنگ سازمانی فناورانه در دانشگاهها، گفت:برای اینکه دانشگاهها در نقش موتور محرک نوآوری عمل کنند، باید از فرصتهای صنعت بهدرستی بهره بگیرند و با تغییر مدل سنتی آموزشی، به سمت مدلهای مشارکتی با صنعت حرکت کنند.
در پایان این مراسم، از زحمات رئیس پیشین پارک علم و فناوری آذربایجان غربی تقدیر و تشکر به عمل آمد و رئیس جدید این پارک نیز بهطور رسمی معارفه شد.