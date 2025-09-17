به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوآور، جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه برگزار شد.

وی با اشاره به دستورکار این نشست افزود: توسعه ساختارهای فناورانه در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ، بررسی مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (اعتبار مالیاتی)، همچنین چالش‌های این شرکت‌ها در فرآیند صدور مجوزها و بهره‌برداری طرح‌ها از جمله موضوعات مورد بحث بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: راه‌اندازی کارگروه شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی، حمایت از ایده‌های نوآورانه در مسیر تجاری‌سازی و بررسی نحوه برگزاری هفته پژوهش ۱۴۰۴ نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت.

افضلی با تأکید بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش داریم موانع پیش‌روی این شرکت‌ها را برطرف کنیم تا بستر برای جهش تولید، اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی البرز فراهم شود.

