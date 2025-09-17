خبرگزاری کار ایران
برگزاری دوازدهمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در البرز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از برگزاری دوازدهمین جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان با محور حمایت از شرکت‌های نوآور و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوآور، جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه برگزار شد.

وی با اشاره به دستورکار این نشست افزود: توسعه ساختارهای فناورانه در شهرستان‌های نظرآباد و ساوجبلاغ، بررسی مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان مشمول ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (اعتبار مالیاتی)، همچنین چالش‌های این شرکت‌ها در فرآیند صدور مجوزها و بهره‌برداری طرح‌ها از جمله موضوعات مورد بحث بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ادامه داد: راه‌اندازی کارگروه شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی، حمایت از ایده‌های نوآورانه در مسیر تجاری‌سازی و بررسی نحوه برگزاری هفته پژوهش ۱۴۰۴ نیز در دستور کار این نشست قرار گرفت.

افضلی با تأکید بر نقش محوری شرکت‌های دانش‌بنیان در رشد اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش داریم موانع پیش‌روی این شرکت‌ها را برطرف کنیم تا بستر برای جهش تولید، اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی البرز فراهم شود.

