فرماندار خرمآباد تاکید کرد؛
لزوم روانسازی ترافیک برای اول مهرماه در شهرستان/شناسایی گرههای ترافیکی و رفع آنها
فرماندار خرمآباد بر لزوم روانسازی ترافیک برای اول مهرماه در شناسایی گرههای ترافیکی در شهرستان و رفع آنها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز چهارشنبه بیستوششم شهریور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خرمآباد که در محل فرمانداری برگزار شد، بیان کرد: شورای آموزش و پرورش مسئول سیاستگذاری، نظارت و هماهنگ کننده آموزش و پرورش است و باید خروجی آن ارتقای کیفیت دستگاه تعلیم و تربیت باشد؛ در این مسیر باید از ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و مشارکت آنان در کمک به آموزش و پرورش بهره ببرد.
وی ادامه داد: رسالت اصلی ما تبدیل شرایط آموزش و پرورش به یک دغدغه عمومی است و دستگاه تعلیم و تربیت باید دغدغه مردم باشد چرا که فرزندانشان در مدارس مشغول به تحصیل هستند.
فرماندار شهرستان خرمآباد با تاکید براینکه رشد و توسعه دانشآموزان در آموزش و پرورش شکل میگیرد، تصریح کرد: سرمایهگذاری درآموزش و پرورش یک باور قلبی است چراکه معتقدیم این سرمایهگذاری برای فرزندانمان است و باید این بستر رشد و تعالی را در آموزش و پرورش فراهم کنیم.
درمنان برجذب منابع برای آموزش و پرورش تاکید داشت و با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش نسبت به کیفیت مدیر و معلم مدرسه و هزینههای آموزش و پرورش نظارت داشته باشد چراکه وکیل و نماینده مردم محسوب میشود، تصریح کرد: نیاز است چالشها و مشکلات دستگاه تعلیم و تربیت را در شورای آموزش و پرورش مطرح و برای آنها راهکار ارائه دهیم.
وی در ادامه بر روانسازی ترافیک برای اول مهرماه تاکید داشت و با بیان اینکه باید محورهای پرترافیک، کمترافیک و گرههای ترافیکی را شناسایی کنیم، گفت: در این روز ترافیک روانسازی شود تا دانشآموزان با حس خوب و دلگرمی در مدارس حاضر شوند.
فرماندار شهرستان خرمآباد اضافه کرد: همچنین پلیس راهور در مکانهایی که گره ترافیکی دارد مستقر شوند.
درمنان با بیان اینکه خط کشی خیابانها ومعابری که به مدارس ختم میشود انجام شود، گفت: شستشوی محوطههای آموزشگاهها با کمک آتشنشانی و شهرداری انجام شود و روی سرویس ایاب ذهاب نظارت لازم باشد.
درمنان بر ساماندهی سرویس مدارس دانشآموزان از طریق تاکسیرانی شهرداری تاکید داشت و اظهار کرد: نیاز است سرویسهای ایاب ذهاب تابلوهای مخصوص داشته باشند.