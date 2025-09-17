خبرگزاری کار ایران
شهردار شیراز:

شهرداری ۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ٣سال گذشته جذب کرد

شهردار شیراز در دیدار با رئیس سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان فارس بر ضرورت هم‌افزایی و توسعه فعالیت‌های مشترک بین شهرداری و صنعت‌معدن تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی اعلام کرد: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای بین دو نهاد منعقد خواهد شد تا بر اساس شرح وظایف تعریف‌شده، خدمات همه‌جانبه و بهینه‌ای به مردم ارائه شود.

اسدی با تأکید بر این موضوع که شهرداری شیراز برای تأمین مالی پروژه‌های شهری تنها به درآمدهای سنتی نظیر دریافت عوارض بسنده نکرده است، از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته خبر داد.

شهردار شیراز بیان کرد: برای جذب این سرمایه‌ها، چندین نمایشگاه و نشست بین‌المللی برگزار کرده‌ایم. این شهر مهاجرپذیر و جذاب است و با همکاری دستگاه‌هایی مانند صنعت و معدن می‌توانیم کمبودها را رفع کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، هم با تمجید از دیدگاه توسعه‌محور شهردار شیراز، این کلان‌شهر را بزرگ‌ترین دارایی استان خواند و گفت: با تلاش شهرداری، فعالیت‌های ارزنده‌ای در سطح کلان‌شهر شیراز انجام شده که باعث توسعه و پیشرفت این شهر شده است.

کریم مجرب، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری، که توسعه و ارائه خدمات شایسته به شهروندان است، در کنار شهرداری خواهد بود.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نمایشگاه مشترک بین شهرداری و صنعت‌معدن به‌منظور اعتلای نام شهر و استان خبر داد.

