توزیع ۳۵۰ بسته معیشتی و لوازمالتحریر بین خانواده زندانیان البرز
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، انجمن حمایت از زندانیان ساوجبلاغ ۳۵۰ بسته معیشتی و لوازمالتحریر به ارزش بیش از ۳۱۰ میلیون تومان را میان خانواده زندانیان کمبرخوردار توزیع کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ادارهکل زندانهای استان البرز اعلام کرد که در راستای حمایت از خانواده زندانیان کمبرخوردار و به همت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ساوجبلاغ، ۳۵۰ بسته شامل اقلام معیشتی و لوازمالتحریر بین خانوادههای تحت پوشش توزیع شد.
این بستهها شامل ۱۶۰ بسته مواد غذایی از جمله روغن، رب گوجهفرنگی، برنج و ماکارونی و همچنین ۱۹۰ بسته لوازمالتحریر به همراه کولهپشتی بوده که در مجموع ارزشی بالغ بر ۳۱۰ میلیون تومان داشته است.
این اقدام با هدف رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده زندانیان و فراهمکردن بخشی از نیازهای تحصیلی فرزندان آنان در آستانه بازگشایی مدارس انجام شده است.