به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره‌کل زندان‌های استان البرز اعلام کرد که در راستای حمایت از خانواده زندانیان کم‌برخوردار و به همت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ساوجبلاغ، ۳۵۰ بسته شامل اقلام معیشتی و لوازم‌التحریر بین خانواده‌های تحت پوشش توزیع شد.

این بسته‌ها شامل ۱۶۰ بسته مواد غذایی از جمله روغن، رب گوجه‌فرنگی، برنج و ماکارونی و همچنین ۱۹۰ بسته لوازم‌التحریر به همراه کوله‌پشتی بوده که در مجموع ارزشی بالغ بر ۳۱۰ میلیون تومان داشته است.

این اقدام با هدف رسیدگی به وضعیت معیشتی خانواده زندانیان و فراهم‌کردن بخشی از نیازهای تحصیلی فرزندان آنان در آستانه بازگشایی مدارس انجام شده است.

