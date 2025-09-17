مدیرکل کار گلستان خبرداد:
نباید با وعدههای غیرواقعی و تعهدات واهی، اعتماد کارگران را هدف قرار داد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: نباید با وعدههای غیرواقعی و تعهدات واهی، اعتماد کارگران را هدف قرار داد؛ چرا که این رویکرد، نهتنها منافع جمعی را تهدید میکند، بلکه اعتبار نهادهای خدمترسان را نیز خدشهدار میسازد.
به گزارش ایلنای گلستان، ایوب هلاکو در شورای راهبردی سرمایهگذاری تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت نقش سهجانبهگرایی در فرآیند تصمیمسازی و توسعه خدمات، اظهار داشت: تعامل سازنده میان سازمانهای متولی، نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، نهتنها ضامن تحقق عدالت اجتماعی است، بلکه بستری مناسب برای همافزایی و ارتقاء کیفیت خدمات در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فراهم میآورد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ منافع سازمانهای خدمترسان، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: پایبندی به قوانین و اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شفافسازی خدمات، و پرهیز از تصمیمات احساسی و شخصیمحور، بهویژه در ایام انتخابات جامعه کارگری، از الزامات اخلاقی و حرفهای در مسیر خدمترسانی است. نباید با وعدههای غیرواقعی و تعهدات واهی، اعتماد کارگران را هدف قرار داد؛ چرا که این رویکرد، نهتنها منافع جمعی را تهدید میکند، بلکه اعتبار نهادهای خدمترسان را نیز خدشهدار میسازد.
وی با اشاره به نقش کلیدی سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از اقشار زحمتکش جامعه، افزود: اکنون که انتظار میرود تا جامعه کارو تلاش در راستای حفظ منافع تامین اجتماعی که همان حفظ منافع جامعه کارگری و کارفرمایی است تلاش کند، سازمان تأمین اجتماعی نیز کما فی السابق و بلکه با اهتمام بیشتر بر تعهدات خود نسبت به بیمهشدگان و کارفرمایان پایبند بوده و در مسیر تسهیل ارائه خدمات، گامهای مؤثرتری بردارد. زیرا توسعه پایدار خدمات بیمهای و رفاهی، نیازمند نگاهی منصفانه، مسئولانه و واقعگرایانه است و این سازمان بهعنوان یکی از بزرگترین نهادهای بیمهگر کشور، باید از تصمیماتی که منافع بلندمدت آن را تحتالشعاع قرار میدهد، مصون بماند.
وی در ادامه، از تلاشهای صادقانه و دغدغهمند نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی تقدیر کرد و گفت: مایه دلگرمی و امید است که این عزیزان با خلوص نیت و تمام توان خود، برای ساختن آیندهای امن، آسوده و شایسته برای کارگران تلاش میکنند. این نگاه انسانی و مسئولانه، نشاندهنده عمق تعهد آنان به ارتقاء کیفیت خدمات، حفظ کرامت نیروی کار، و صیانت از منافع ملی است.