استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: این استان از ظرفیت‌های بالایی در حوزه فناوری و الکترونیک برخوردار است و ایجاد شهرک‌های فناوری در ارومیه به‌طور جدی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در دیدار با محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر جایگاه استان در حوزه‌های فناورانه اظهار کرد: آذربایجان‌غربی پتانسیل مناسبی برای اجرای پروژه‌های فناورانه دارد و ارومیه به‌طور ویژه دارای ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه الکترونیک است.

وی با اشاره به برنامه‌های استان در این بخش افزود:ایجاد یک شهرک فناوری در نزدیکی ارومیه در دستور کار قرار دارد و آمادگی داریم شهرک فناوری دیگری نیز احداث کنیم تا از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی در حوزه فناوری ادامه داد:باید از تمام ظرفیت‌های موجود بهره گرفت و هر فرد یا مجموعه‌ای که توان اجرای طرح‌های فناورانه را دارد، پای کار بیاید.

 

