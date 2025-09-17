حضور خبرنگاران خارجی در تبریز در قالب رویداد راویان پیشرفت تحت عنوان «ایران پلاس»
خبرنگاران رسانههای خارجی در قالب رویداد راویان پیشرفت تحت عنوان«ایران پلاس» در تبریز حضور یافتند.
به گزارش ایلنا از تبریز، بیش از ۱۵ رسانه خارجی به معرفی ظرفیتهای صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان و کشور در قالب رویداد «راویان پیشرفت» با عنوان «ایرانپلاس» از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در استان حضور دارند.
در نخستین روز این رویداد، خبرنگاران از کارخانجات تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از بزرگترین صنایع مادر کشور بازدید کردند.
مصطفی وحیدزاده، مدیرعامل گروه تراکتورسازی تبریز در این بازدید به گفتوگو با رسانههای مختلف داخلی و خارجی پرداخت و گفت: ۱۲ شرکت در قالب گروه تراکتورسازی تبریز فعالیت دارد و نیروی انسانی فعال در این مجموعه بیش از ۶۰۰۰ نفر است.
وی همچنین از تولید سالانه ۴۰ هزار تراکتور در گروه تراکتورسازی تبریز خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰۰ شرکت تامین کننده نیز به صورت مردم نهاد با این مجموعه همکاری دارند.