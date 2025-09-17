رهایی گروگان ۱۸ ساله با عملیات موفق پلیس تبریز در کمتر از دو ساعت
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از رهایی فرد گروگان از چنگ ۴ آدم ربا در دریک عملیات موفق پلیسی خبر داد.
به گزارش ایلنا از تبریز، سرهنگ "محمد نعمتی" با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ربایش پسر ۱۸ ساله توسط اشخاص ناشناس، بلافاصله اقدامات اولیه در این راستا آغاز و موضوع با حساسیت ویژه توسط ماموران کلانتری ۲۱ شهرک ارم تبریز پیگیری شد.
وی افزود: با حضور میدانی شخص فرمانده انتظامی شهرستان، ماموران پلیس با بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده و انجام تحقیقات تخصصی و با اشراف اطلاعاتی مخفیگاه و هویت متهمان را در یکی از مناطق این شهرستان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات موفق هر ۴ نفر آدم ربا ( ۲ نفر آقا و ۲ نفر خانم) را دستگیر کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: یگانهای عملیاتی و تخصصی پلیس در صحنه با هوشمندی و بهرهگیری از شیوههای پلیسی فرد ربوده شده را صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگرداندند.
سرهنگ "محمدنعمتی "گفت: متهمان انگیزه خود از آدم ربایی را اختلافات شخصی با فرد ربوده شده عنوان کردند.