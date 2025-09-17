خبرگزاری کار ایران
رهایی گروگان ۱۸ ساله با عملیات موفق پلیس تبریز در کمتر از دو ساعت

کد خبر : 1687364
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از رهایی فرد گروگان از چنگ ۴ آدم ربا در دریک عملیات موفق پلیسی خبر داد.

به گزارش ایلنا  از تبریز، سرهنگ "محمد نعمتی" با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی  بر ربایش پسر ۱۸ ساله‌ توسط اشخاص ناشناس، بلافاصله اقدامات اولیه در این راستا آغاز و موضوع با حساسیت ویژه توسط ماموران  کلانتری ۲۱ شهرک ارم تبریز پیگیری شد. 

وی افزود: با حضور میدانی شخص فرمانده انتظامی شهرستان، ماموران پلیس با بررسی دقیق اظهارات خانواده فرد ربوده شده و انجام تحقیقات تخصصی و با اشراف اطلاعاتی مخفیگاه و هویت متهمان را در یکی از مناطق این شهرستان شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در یک عملیات موفق هر ۴ نفر آدم ربا ( ۲ نفر آقا و ۲ نفر خانم) را دستگیر کردند. 

وی در ادامه تصریح کرد: یگان‌های عملیاتی و تخصصی پلیس در صحنه با هوشمندی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی فرد ربوده شده را صحیح و سالم آزاد و به آغوش خانواده بازگرداندند. 

سرهنگ "محمدنعمتی "گفت: متهمان  انگیزه خود از آدم ربایی را اختلافات شخصی  با  فرد ربوده شده عنوان کردند.

