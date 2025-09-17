خبرگزاری کار ایران
وقوع قتل در صومعه‌سرا / قاتل ۱۸ ساله دستگیر شد

وقوع قتل در صومعه‌سرا / قاتل ۱۸ ساله دستگیر شد
فرمانده انتظامی صومعه سرا از وقوع نزاع و درگیری منجر به قتل و شناسایی و دستگیری قاتل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: بامداد روز جاری در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در پارک ابریشم شهرستان صومعه سرا، موضوع به صورت ویژه در دستور پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پلیس با تشکیل کارگروه تخصصی پیگیری پرونده را در دستور کار خود قرار داده و با بهره گیری از قابلیت و ظرفیت‌های پلیسی متهم را پس از هماهنگی قضائی در مخفیگاه خود دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه متهم ۱۸ ساله در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابی خود اعتراف و علت و انگیزه قتل را اختلافات شخصی اعلام کرده است، بیان داشت: متهم جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، خاطرنشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.

