برنامه‌های بزرگداشت استاد شهریار در آذربایجان‌شرقی اعلام شد
کد خبر : 1687352
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از برگزاری محافل ادبی شعر و موسیقی در جای جای استان به مناسبت فرا رسیدن روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت مقام استاد « سید محمدحسین شهریار » خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، نعمت‌اله پایان با اشاره به جایگاه بی‌بدیل استاد شهریار در فرهنگ و ادب ایران‌زمین، گفت: همزمان با این ایام فرخنده، محافل شعر و موسیقی با حضور اندیشمندان، شاعران و علاقه‌مندان به شعر و هنر در نقاط مختلف استان برگزار می شود تا بار دیگر یاد و نام این قله رفیع ادب فارسی و آذری گرامی داشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه جزئیات برنامه‌ها را چنین برشمرد: شهرستان اهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور میزبان ویژه‌برنامه ادبی در اداره فرهنگ و ارشاد خواهد بود. در همان روز، در شهرستان جلفا محفل ادبی شعر و موسیقی با حضور شاعران محلی و هنرمندان موسیقی سنتی برپا می‌شود.

«پایان» با اشاره به دیگر شهرستان‌های میزبان این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: در سراب، محفل «شعر و موسیقی» با حضور اهالی فرهنگ و هنر برپا خواهد شد؛ همچنین در شهرستان شبستر، از روز دوشنبه ۲۵ شهریور ویژه‌برنامه‌ای با محوریت تحلیل شخصیت ادبی و معنوی استاد شهریار، همراه با موسیقی زنده و شعرخوانی شاعران محلی آغاز شده است.

وی ادامه داد: بستان‌آباد نیز در روز ۲۶ شهریور میزبان این محافل خواهد بود و شهرهای مرند و میانه در ۲۷ شهریور و شهرستان کلیبر در ۲۹ شهریور پذیرای اهالی فرهنگ، ادب و موسیقی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محافل ادبی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور در فرهنگسرای فرشته تبریز برگزار شد و میزبان جمعی از ادیبان، شاعران و فرهیختگان عرصه فرهنگ و ادب بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: این سلسله محافل ادبی و هنری، تلاشی ارزشمند در پاسداشت زبان و ادب فارسی و فرصتی برای گرامیداشت جایگاه جاودان استاد شهریار است؛ شاعری که کلامش همچون آینه‌ای، عشق، معنویت و هویت ایرانی-اسلامی را در خود منعکس ساخته است.

