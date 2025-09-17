به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در نشست با سه سازمان مردم‌نهاد تازه‌تأسیس شهرستان رشت با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های مردم‌نهاد، اظهار کرد: کارهایی که با دل انجام می‌شود، ماندگارتر و ارزشمندتر است کمک به دیگران و نیکوکاری به قدمت تاریخ بشر بازمی‌گردد و هیچ مرز، دین و فرهنگی نمی‌شناسد. ذات انسان‌ها خیر و نیکوکاری است، مگر خلاف آن ثابت شود.

فرماندار رشت با اشاره به سابقه تاریخی نهادهای مدنی در جهان افزود: نخستین تشکل رسمی مردم‌نهاد در جهان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود که در سال ۱۸۶۳ در ژنو تأسیس شد پس از آن و با شکل‌گیری سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ مفهوم سازمان‌های غیردولتی رسمیت بیشتری یافت امروز نیز تکثر و فعالیت گسترده این نهادها از شاخصه‌های جوامع پیشرفته به شمار می‌رود.

میرغضنفری با بیان اینکه دولت‌ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای جامعه نیستند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حوزه‌هایی همچون محیط زیست، مدیریت پسماند، بهداشت و درمان و مسائل صنفی ایفای نقش کنند. به‌عنوان نماینده دولت در شهرستان، وظیفه دارم در کنار شما باشم و در هر زمینه‌ای که امکان‌پذیر باشد، به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت، از فعالیت‌هایتان حمایت کنم.

وی با اشاره به ریشه‌های فرهنگی و دینی نیکوکاری در جامعه ایرانی تصریح کرد: مهربانی و خیرخواهی در فرهنگ ما همواره وجود داشته و محدود به زمان و مکان نیست. بسیاری از چهره‌های ماندگار تاریخ، نخستین کار خیر خود را در کودکی آغاز کرده‌اند و همین موضوع نشان می‌دهد که ذات انسان‌ها بر نیکی استوار است. ایام مهربانی تاریخ انقضا ندارد و تا همیشه ادامه خواهد داشت.

فرماندار رشت در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی تداوم یابد و گفت: امیدوارم فعالیت این سمن‌ها منجر به خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، حمایت از بیماران خاص و گسترش فرهنگ نیکوکاری در جامعه شود. آنچه ماندگار می‌ماند، خدمات خیرخواهانه‌ای است که به مردم ارائه می‌دهید.

انتهای پیام/