رئیس سازمان بهزیستی خبر داد؛
انتخاب 11 مدیر استانی بهزیستی از میان زنان
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تعداد 11 مدیر استانی ما از میان زنان انتخاب شده و همه موفق بودهاند و در استان قزوین نیز مدیر زن داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدجواد حسینی صبح امروز در مرحله نخست سفر یکروزه خود به استان و در دیدار با محمد نوذری استاندار قزوین گفت: تعداد 11 مدیر استانی ما از میان زنان انتخاب شده و همه موفق بودهاند و در استان قزوین نیز مدیر زن داریم.
وی بخشینگری را از آفتهای مدیریت به ویژه در حوزه اجتماعی دانست و اضافه کرد: باید دستگاههای اجرایی به ویژه دستگاههایی مانند بهزیستی به سمت بهکارگیری تشکلها و نهادهای غیردولتی برای توسعه و کیفیتبخشی به خدمات بروند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر در کشور 8 میلیون نفر جمعیت هدف بهزیستی محسوب میشوند، گفت: تلاش ما این است که به این جمعیت خدمات متناسب و متوازنی ارائه شود.
حسینی ادامه داد: البته تمام مردم ایران را جمعیت هدف خود میدانیم و تلاش میکنیم خدماتی از جمله غربالگری بینایی، غربالگری شنوایی، اورژانس اجتماعی و همچنین خدمات ژنتیکی را به همه مردم این کشور ارائه دهیم.