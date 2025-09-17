خبرگزاری کار ایران
معاون قضایی رئیس کل دادگستری اردبیل تاکید کرد؛

لزوم پیشگیری از مهاجرت جامعه عشایری به شهرها

لزوم پیشگیری از مهاجرت جامعه عشایری به شهرها
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: پیشگیری از مهاجرت جامعه عشایری به شهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی در شهر ها لازم و ضروری است.

به گزارش ایلنا،  یوسف خدادای  در چهارمین جلسه کمیته تخصصی حقوقی–قضایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر سه اصل مهم در خصوص جامعه عشایری اظهار کرد: پیشگیری از مهاجرت جامعه عشایری به شهرها و جلوگیری از حاشیه نشینی در شهر ها لازم و ضروری است.

وی افزود: حمایت از جامعه عشایری بعنوان قشر مولد و تولید کننده بخشی از نیاز های اساسی کشور و نیز حمایت و قدردانی از جامعه عشایر استان بعنوان مرزداران باغیرت که در طول تاریخ در دفاع از مرزهای کشور جانفشانی کردند از موضوعات بسیار مهم پیرامون جامعه عشایری است که باید مسئولان توجه جدی تری نسبت به آن داشته باشند.

در ادامه این نشست ، مسائل و مشکلات عشایر استان از جمله مشکلات مربوط به راه‌های مواصلاتی، تأمین انرژی پایدار، دسترسی به اینترنت، صدور اسناد مالکیت و توزیع نهاده‌های دامی، روشنایی پایدار برای مناطق مسکونی عشایر و... مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

جامعه عشایری استان با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر، سهم قابل توجهی در تولید گوشت و فرآورده‌های لبنی داشته و نقشی مهم در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

