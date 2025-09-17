خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضربه مغزی شدن پاکبان کوهدشتی در برخورد با موتورسیکلت/ آخرین وضعیت

ضربه مغزی شدن پاکبان کوهدشتی در برخورد با موتورسیکلت/ آخرین وضعیت
کد خبر : 1687246
لینک کوتاه کپی شد.

پاکبان کوهدشتی در اثر برخورد با موتورسیکلت دچار ضربه مغزی شد و هم‌اکنون در بیمارستانی در خرم‌آبد بستری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «صفی‌مراد یوسف‌زاده» یکی از پاکبانان شهرداری کوهدشت که حین انجام وظیفه، بر اثر برخورد با یک دستگاه موتورسیکلت در میدان کشاورز این شهر دچار ضربه مغزی شده بود، هم‌اکنون در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

این کارگر پاکبان در شیفت کاری خود دچار حادثه شد و ابتدا به بیمارستانی در کوهدشت منتقل شد؛ سپس او را به خرم‌آباد منتقل کردند. 

 ظاهراً یوسف‌زاده به دلیل ضربه شدید مغزی، سطح هوشیاری پایینی دارد؛ شهردار کوهدشت در این رابطه اعلام کرده است: شهرداری هیچ تلاشی را برای درمان و بهبود کامل وی فروگذار نخواهد کرد و در صورت نیاز انتقال به تهران جهت ادامه درمان نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی