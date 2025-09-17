شبکه قاچاق سوخت در جویبار منهدم شد/ کشف و ضبط ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق

خبرگزاری کار ایران
دادستان عمومی و انقلاب جویبار از کشف و ضبط محموله عظیم ۶۰۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق و بازداشت دو نفر در این خصوص خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا آقایی اظهار کرد: در ادامه اقدامات پیشگیرانه و ضربتی علیه اخلالگران عرصه تولید و اقتصاد، دو نفر از عناصر اصلی یک شبکه قاچاق سوخت که از طریق سوءاستفاده درفروش فراورده‌های نفتی موجب اخلال در نظام تولیدی کشور بودند، دستگیر شدند.

دادستان جویبار افزود: این عملیات که با همکاری سپاه استان انجام پذیرفت، منجر به کشف و ضبط ۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شد.

آقایی خاطرنشان کرد:  دو متهم اصلی پرونده که نقش کلیدی در این شبکه داشتند، پس از دستگیری، با صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادگاه، به زندان منتقل شدند و تا اتمام تحقیقات تحت نظر هستند.

دادستان جویبار تأکید کرد: تحقیقات تکمیلی و فرایند شناسایی مرتبطان احتمالی، به‌طورجدی و در دستور کار است و این پرونده تا شناسایی کامل تمامی زوایا و دستگیری سایر عوامل مرتبط، به‌طور فعالانه پیگیری خواهد شد.

