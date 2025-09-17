‌‌به گزارش ایلنا،‌ فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس با اعلام این خبر گفت: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده به‌موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.

نصرت الله دهقانی،افزود: ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیرو‌های کلانتری ارژن، عملیات هدف‌مندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.

‌افراد دستگیر‌ شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.‌

