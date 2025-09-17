دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیطبان در فارس
ماموران یگان حفاظت محیطزیست فارس، با همکاری نیروی انتظامی، موفق شدند در عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک بهسوی "مهدی بذرافشان" همیار محیطبان را ظرف ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و دستگیر کنند؛ در این عملیات یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.
به گزارش ایلنا، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست فارس با اعلام این خبر گفت: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق و استفاده بهموقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.
نصرت الله دهقانی،افزود: ماموران یگان حفاظت محیطزیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیروهای کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمهزنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.
افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.