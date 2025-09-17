خبرگزاری کار ایران
دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس

دستگیری عوامل تیراندازی به همیار محیط‌بان در فارس
کد خبر : 1687236
‌ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست فارس، با همکاری نیروی انتظامی، موفق شدند در عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک به‌سوی "مهدی بذرافشان" همیار محیط‌بان را ظرف ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و دستگیر کنند؛ در این عملیات یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

‌‌به گزارش ایلنا،‌  فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس با اعلام این خبر گفت: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده به‌موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.

نصرت الله دهقانی،افزود: ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیرو‌های کلانتری ارژن، عملیات هدف‌مندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.

‌افراد دستگیر‌ شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.‌

 

