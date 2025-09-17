معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
اجرای ۴۰ پروژه نیمه تمام با مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر نقش موثر طرح نشان دار کردن مالیاتها در توسعه زیرساختهای کشور تاکید کرد.
گودرزی با اشاره به نقش این طرح در اعتمادسازی مردم نسبت به هزینهکرد مالیاتهای پرداختی، یادآور شد: این رویکرد، مشارکت مستقیم مردم در انتخاب پروژهها و حس تعلق و مسئولیتپذیری آنها را تقویت میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مالیاتهایی که نشان دار میشوند در پروژههای زیرساختی هزینه می شود که این امر نقش مهمی در تأمین منابع مالی این پروژهها و توسعه و پیشرفت کشور ایفا میکند.
گودرزی با اشاره به پروژههای زیرساختی و نحوه تأمین منابع مالی آنها، گفت: در سال گذشته مبلغ تخصیص یافته برای این طرح حدود ۷ هزار میلیارد ریال بود و امسال نیز برای ۴۰ پروژه مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تامین اعتبار شده است.
گودرزی این اقدام را گامی مثبت در جهت تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساختهای استان دانست و یادآور شد: نکته کلیدی در این طرح، ایجاد نوعی نظام انگیزشی است که مردم را مستقیماً در تخصیص منابع مالیاتی به پروژههای موردنظر خود مشارکت میدهد.
وی تاکید کرد: این شیوه مالیات ستانی، باعث میشود مردم احساس کنند که مالیاتهای پرداختیشان به صورت مستقیم در پروژههایی که خود انتخاب میکنند، هزینه میشود و در نتیجه مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی افزایش یافته و این امر منجر به بهبود اداره استان و تسریع در اجرای پروژهها میگردد.
گودرزی تاکید کرد: این نوع نظام مالیاتی، نه تنها مشارکت مستقیم مردم را در فرآیند توسعه تقویت میکند، بلکه به ترویج فرهنگ مشارکت و اعتماد در جامعه نیز کمک مینماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: این روش میتواند به توسعه فرهنگ مالیاتی و افزایش مشارکت عمومی در تمامی بخشهای برنامهریزی و اجرای استان منجر شود و نقش مهمی در تقویت نظام مردمپایه و افزایش اثربخشی سیاستهای توسعهای ایفا کنند.
گودرزی با بیان اینکه اجرای طرح نشان دار کردن مالیات تا به امروز نقش موثری در اتمام پروژههای نیمه تمام داشته است، از مؤدیان مالیاتی استان فارس خواست مالیات پرداختی خود را به ۴۰ پروژه ای که در حوزه های مختلف است اختصاص دهند تا ساخت و تکمیل طرح های نیمه تمام در این حوزه ها تسریع شود.