استاندار قزوین:
تسهیلات لازم برای هدایت مددجویان به سمت تولید انرژیهای تجدیدپذیر فراهم شود
استاندار قزوین گفت: گسترش بازارچههای حمایتی و استفاده از پنلهای خورشیدی میتواند فرصتهای اقتصادی و اشتغال پایدار برای مددجویان فراهم کند؛ تسهیلات لازم برای هدایت مددجویان به سمت انرژیهای تجدیدپذیر در استان نیز باید تقویت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مرتضی فیروزآبادی معاون رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد .
نوذری استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی و خدماتی استان گفت: رسالت کمیته امداد این است که مددجویان را در یک فرآیند چندساله از چرخه پوشش حمایتی خارج کرده و به سمت توانمندسازی سوق دهد.
نوذری استاندار قزوین بیان کرد: هدف ما این است که مددجویان بتوانند با استفاده از ظرفیتهای بومی و حمایتهای دولتی، به استقلال اقتصادی دست یابند و نقش فعال در جامعه ایفا کنند.