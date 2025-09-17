به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مرتضی فیروزآبادی معاون رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور، با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد .

نوذری استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی و خدماتی استان گفت: رسالت کمیته امداد این است که مددجویان را در یک فرآیند چندساله از چرخه پوشش حمایتی خارج کرده و به سمت توانمندسازی سوق دهد.

استاندار قزوین بر ضرورت توسعه دو حوزه کلیدی در استان تأکید کرد: گسترش بازارچه‌های حمایتی و استفاده از پنل‌های خورشیدی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار برای مددجویان فراهم کند؛ تسهیلات لازم برای هدایت مددجویان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان نیز باید تقویت شود.

نوذری استاندار قزوین بیان کرد: هدف ما این است که مددجویان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت‌های دولتی، به استقلال اقتصادی دست یابند و نقش فعال در جامعه ایفا کنند.

