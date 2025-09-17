خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین:

سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری آبی در اولویت قرار گیرد

کد خبر : 1687214
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری قزوین گفت: سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری آبی در حاشیه رودخانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه روستاها باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه کمیته گردشگری استان قزوین صبح امروز با محوریت بررسی و ارائه برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری، به ریاست محمد میرزایی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی، فرخ زاد مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری استانداری، حسینی مدیرکل میراث فرهنگی استان و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.

در این نشست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان به تشریح برنامه پنج‌ساله، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی در حوزه گردشگری پرداخت.

محمد میرزایی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، گفت: توسعه صنعت گردشگری از اولویت‌های مهم استان است و لازم است دستگاه‌های مرتبط با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و تبلیغات مناسب در فضای مجازی و محیطی، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند.

علی فرخ‌زاد، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال بیان کرد: باید سیاست کلان استان بر استقرار گردشگران و تبدیل قزوین به مقصد سفر متمرکز شود، نه صرفاً گذرگاه عبوری. همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری آبی در حاشیه رودخانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه روستاها باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت احیای خانه‌های تاریخی و باستانی قزوین، بر لزوم بازسازی و بهره‌برداری از این اماکن به‌عنوان جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد.

