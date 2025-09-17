حرکت قطار سلامت به سمت ارومیه؛
۳۵ پزشک با همکاری راهآهن به مناطق محروم آذربایجان غربی اعزام می شوند
برای نخستینبار، همزمان با هفته دفاع مقدس، شرکت راه آهن با حضور ۳۵ پزشک متخصص و فوقتخصص در قالب گروههای جهادی درمانی، به مناطق محروم استان آذربایجان غربی خدمات رسانی می کند.
به گزارش ایلنا، در این اقدام جهادی که شرکت راهآهن با همکاری بسیج اجرا میکند، تیم پزشکی روز ۲۵ شهریورماه از تهران به سمت ارومیه حرکت کرده و در تاریخ ۲۶ شهریور در ایستگاه راهآهن ارومیه مستقر خواهد شد.
پس از آن، پزشکان به روستای محروم سیلوانا اعزام شده و تا ۲۸ شهریور خدمات درمانی به مردم این منطقه ارائه میدهند.
در این مأموریت جهادی، خدماتی از جمله درمانهای سرپایی، ویزیت تخصصی، خدمات دندانپزشکی، روان شناسی، بیناییسنجی و مشاورههای پزشکی توسط تیمی متشکل از پزشک عمومی، متخصص قلب، طب سنتی، دندانپزشک، ماما، داخلی، روانشناس، روانپزشک، تغذیه، چشم پزشک، اوپتومتریست، داروخانه و تزریقات ارائه خواهد شد.
این نخستین بار است که اعزام جهادی درمانی از طریق شرکت راهآهن صورت میگیرد؛ اقدامی که در راستای مسئولیت اجتماعی و رویکرد محرومیتزدایی شرکت راهآهن انجام شده و قرار است در آینده نیز تداوم یابد.