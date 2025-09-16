به گزارش ایلنا از خوزستان، متن این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای دکتر موالی زاده

استاندار محترم خوزستان

با سلام و احترام

متاسفانه شرایط آلودگی‌های زیست محیطی استان، چنان اسف بار است که زیست انسانی در آن به مشکل جدی رسیده است. نیک می‌دانید که علاوه بر مشکلات گرد و غبار و مشکل آب شرب و بهداشت، چندین ماه است مردم خوزستان، خصوصا شهر اهواز، صبح را با دود غلیظی که همه‌ی شهر را پوشانده شروع می‌کنند و تا شب، هوای آلوده به بوی دود را استنشاق می نمایند. شاخص آلودگی هوای شهر نیز در طول این مدت در محدوده‌های ناسالم و یا خطرناک قرار داشته است.

مسلما جنابعالی از آثار سوء تنفسی، بهداشتی و بیماری زایی، قرار گرفتن مداوم در چنین شرایط آب و هوایی، بیش از سایرین آگاه هستید. توضیحات مسئولین استان در خصوص منشاء این مشکل جدید تا حدی قابل قبول است و با فرض خارجی بودن منشاء یعنی بخش عراقی تالاب هورالعظیم اما نافی مسئولیت دولت در قبال سلامتی مردم استان خوزستان نیست.

لذا می‌طلبد تا به صورت جدی‌تر و با به خدمت گرفتن همه ابزارهای دیپلماسی، مسئله الزام کشور همسایه در رسیدگی به این معضل پیگیری گردد؛ و در صورت عدم توجه و یا کوتاهی کشور عراق مسئله می‌تواند به مجامع بین‌المللی نیز کشانده شود.

مسئولیت زیست شرافتمندانه میلیون‌ها خوزستانی، امروز در حوزه مسئولیت شماست و با توجه به پیش‌بینی اقلیمی خشک پاییز پیش رو و احتمال بسیار کم ریزش های جوی در فصل پائیز، باید انتظار ادامه این مشکل تا آذر ماه داده شود.

بر این اساس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز، لازم می‌داند بر اساس مسئولیت اجتماعی خود و برای حفظ حقوق مردم استان خوزستان، این مهم را یادآوری نموده و درخواست رسیدگی فوری نماید. با توجه به مسائل پیش گفته، تاخیر در پیگیری و یا واگذاری حل مسئله به بارندگی های پائیزی، خطایی است که ممکن است جبران آن به سادگی میسر نباشد.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

انتهای پیام/