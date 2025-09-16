مشاهده لاشه فوک خزری در سواحل شهرستان جویبار؛ شمار لاشهها به ۴۴ قلاده رسید
در ادامه پایشهای مستمر نوار ساحلی استان مازندران، لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل شهرستان جویبار مشاهده و مستندسازی شد.
به گزارش ایلنا، روحاله اسماعیلی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل محیط زیست مازندران، با اعلام این خبر گفت: لاشه فوک خزری مشاهدهشده در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و از آنجا که امکان کالبدگشایی و بررسی دقیق علت مرگ آن فراهم نبود، جزئیات بیشتری در این خصوص قابل ارائه نیست.
وی افزود: پایش سواحل استان همچنان ادامه دارد و این کار با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی مازندران صورت میگیرد. در صورت فراهم بودن شرایط، نمونهبرداریهای تخصصی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پایان از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست تا در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای احتمالی آن، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.
با احتساب این مورد، شمار لاشههای فوک خزری شناساییشده در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۴ قلاده رسیده است.