رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس به عنوان مدیر فعال معرفی شد

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس به عنوان مدیر فعال معرفی شد
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به عنوان یکی از مدیران فعال و خلاق روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی این استان تجلیل شد.

به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور  مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری فارس، از سید عبدالوهاب نقیب  در حاشیه این مراسم با بیان این که این تقدیر را مرهون تلاش همکاران روابط عمومی سازمان می‌داند، اظهار کرد: این تجلیل، انگیزه‌ای مضاعف برای ماست تا با قدرت بیشتری در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و دقیق برای جامعه کشاورزی و عموم مردم استان گام برداریم.

 نقیب افزود: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همواره کوشیده است تا پل ارتباطی مستحکمی بین دستگاه متبوع با بهره برداران و جامعه باشد و با انعکاس دقیق اخبار، نقش کلیدی خود در شفاف‌سازی، اعتمادآفرینی و پیشبرد اهداف سازمان را محقق کند.

وی ادامه داد: از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده برای انتخاب مدیران فعال روابط عمومی‌ها؛ تولید و انتشار به موقع، دقیق و جامع اخبار و گزارش‌های حوزه تخصصی دستگاه اجرایی، مدیریت مؤثر ارتباطات و رسانه در شرایط بحرانی بود.انعکاس خلاقانه دستاوردها و اقدامات شاخص و تقویت تعامل و ارتباط مستمر با رسانه‌ها و عموم مردم بود و طراحی و اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی در راستای اهداف سازمان از دیگر شاخص های ارزیابی مدیران بود.

