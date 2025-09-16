رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس به عنوان مدیر فعال معرفی شد

به گزارش ایلنا، در مراسمی با حضور مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری فارس، از سید عبدالوهاب نقیب در حاشیه این مراسم با بیان این که این تقدیر را مرهون تلاش همکاران روابط عمومی سازمان می‌داند، اظهار کرد: این تجلیل، انگیزه‌ای مضاعف برای ماست تا با قدرت بیشتری در مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، سریع و دقیق برای جامعه کشاورزی و عموم مردم استان گام برداریم.

نقیب افزود: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همواره کوشیده است تا پل ارتباطی مستحکمی بین دستگاه متبوع با بهره برداران و جامعه باشد و با انعکاس دقیق اخبار، نقش کلیدی خود در شفاف‌سازی، اعتمادآفرینی و پیشبرد اهداف سازمان را محقق کند.

وی ادامه داد: از جمله شاخص‌های در نظر گرفته شده برای انتخاب مدیران فعال روابط عمومی‌ها؛ تولید و انتشار به موقع، دقیق و جامع اخبار و گزارش‌های حوزه تخصصی دستگاه اجرایی، مدیریت مؤثر ارتباطات و رسانه در شرایط بحرانی بود.انعکاس خلاقانه دستاوردها و اقدامات شاخص و تقویت تعامل و ارتباط مستمر با رسانه‌ها و عموم مردم بود و طراحی و اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آموزشی در راستای اهداف سازمان از دیگر شاخص های ارزیابی مدیران بود.

