به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه، کارگران رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

این کارگران به ایلنا گفتند: از آنجایی که این چندمین تجمع ما محسوب می‌شود و تکرار آن نشان از عدم رسیدگی و پیگیری مسئولان و مدیران دارد، امیدوار هستیم که ایستادگی بر مطالبات خود و تکرار تجمعات با ایستادگی مسئولان و تکرار بی‌توجه‌ای نسبت به ما مواجه نشوند و این پرونده همین امروز دوشنبه، حل و مختومه شود.

اما این اعتراض و تجمع، تنها به آغاجاری خلاصه نشد و دیگر سکوهای نفتی جنوب نیز تجمع کارگران خود را شاهد بودند که می‌توان به مجتمع گازی پارس‌جنوبی SPGC در پالایشگاه سوم، شرکت نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز در فلات قاره اشاره کرد.

کارگران در هدف از برپایی تجمع‌ها و عنوان مطالبات خود، حذف سقف‌حقوق، محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ۱۰، پرداخت مابه‌التفاوت ماده ۱۰، عدم تفکیک سه گانه مشاغل عملیاتی، بازنگری اساسنامه‌ تحمیلی صندوق بازنشستگی را برشمردند و از مهم‌ترین‌ها تلقی کردند.

انتهای پیام/