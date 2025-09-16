پیش از ظهر امروز صورت گرفت؛
تجمع ادامهدار کارگران نفت و گاز آغاجاری
کارگران رسمی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، در اعتراض به مشکلات مالی و دستمزد، امروز بار دیگر تجمع خود را تکرار کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز سهشنبه ۲۵ شهریور ماه، کارگران رسمی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری، برای چندمین بار دست به تجمع زدند.
این کارگران به ایلنا گفتند: از آنجایی که این چندمین تجمع ما محسوب میشود و تکرار آن نشان از عدم رسیدگی و پیگیری مسئولان و مدیران دارد، امیدوار هستیم که ایستادگی بر مطالبات خود و تکرار تجمعات با ایستادگی مسئولان و تکرار بیتوجهای نسبت به ما مواجه نشوند و این پرونده همین امروز دوشنبه، حل و مختومه شود.
اما این اعتراض و تجمع، تنها به آغاجاری خلاصه نشد و دیگر سکوهای نفتی جنوب نیز تجمع کارگران خود را شاهد بودند که میتوان به مجتمع گازی پارسجنوبی SPGC در پالایشگاه سوم، شرکت نفت و گاز آغاجاری و نفت و گاز در فلات قاره اشاره کرد.
کارگران در هدف از برپایی تجمعها و عنوان مطالبات خود، حذف سقفحقوق، محدودیت حق سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ۱۰، پرداخت مابهالتفاوت ماده ۱۰، عدم تفکیک سه گانه مشاغل عملیاتی، بازنگری اساسنامه تحمیلی صندوق بازنشستگی را برشمردند و از مهمترینها تلقی کردند.