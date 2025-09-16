خبرگزاری کار ایران
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن

فرمانده انتظامی تنکابن از وقوع درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ "بهادر دیلمی" با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد بر اثر وقوع تیراندازی، مقتول که ۴۷ سال سن داشت بر اثر شدت جراحات وارده و انتقال به بیمارستان فوت شد .

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با بیان اینکه در این تیراندازی که در ساعت ۲۳و ۳۰ دقیقه شب اتفاق افتاده بود با اقدامات فنی و پلیسی و دستگیری ۳ متهم که در قتل مشارکت داشتند با انتقال به آگاهی و با اعتراف متهمان، قاتل اصلی به جرم خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار صادره  مناسب روانه زندان شدند.

