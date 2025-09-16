خبرگزاری کار ایران
استاندار قزوین تأکید کرد؛

لزوم توسعه پایگاه‌های هلال‌احمر در مناطق محروم استان قزوین

استاندار قزوین به وضعیت مناطق محروم استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 600 کیلومتر از جاده‌های روستایی آسفالت نشده است، توسعه پایگاه‌های هلال‌احمر در این مناطق ضروری است تا امدادرسانی و خدمات اضطراری به روستاها سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کاظم نورانی معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس جمعیت هلال‌احمر عصر امروز با محمد نوذری استاندار قزوین دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار با اشاره به نقش مهم استان در امنیت غذایی و تولید صنعتی کشور گفت: قزوین در تولید قطعات خودرو، شوینده‌ها، شیرخشک و سایر محصولات صنعتی تأثیرگذار است و نقش مهمی در کشور برعهده دارد؛ با توجه به شرایط خاص استان، انتظار می‌رود حمایت لازم برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات هلال‌احمر استان انجام شود.

نوذری همچنین به وضعیت مناطق محروم استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه 600 کیلومتر از جاده‌های روستایی آسفالت نشده است، توسعه پایگاه‌های هلال‌احمر در این مناطق ضروری است تا امدادرسانی و خدمات اضطراری به روستاها سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت امداد و نجات در استان، ضرورت تاسیس و تکمیل پایگاه‌های هلال‌احمر در مناطق مختلف را یادآور شد تا خدمات امدادی سریع‌تر و مؤثرتر ارائه شود.

