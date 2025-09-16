خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت ۱۱۳ روز هوای پاک در آذربایجان‌غربی طی نیمه نخست امسال

ثبت ۱۱۳ روز هوای پاک در آذربایجان‌غربی طی نیمه نخست امسال
کد خبر : 1686943
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۱۳ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته شامل ۱۱۲ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در کل ایام سال گذشته، ۱۷۱ روز پاک، ۱۶۳ روز قابل قبول، ۱۱ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز ناسالم برای تمامی گروه‌ها در استان گزارش شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی درباره ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا گفت: این استان دارای ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هواست که ۱۱ ایستگاه آن تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست و پنج ایستگاه دیگر تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی دیگر فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های پایشی در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۳۲۱ مورد پایش و نمونه‌برداری از صنایع، ۷۳ مورد پایش بهداشت بیمارستان‌ها و ۳۴۵ اخطاریه زیست‌محیطی در استان صادر شده است.

جباری ادامه داد: در این مدت یک‌هزار و ۲۱۳ مورد بازدید زیست‌محیطی انجام شده و ۱۳۲ پایش منابع آبی شامل رودخانه‌ها، چاه‌ها و چشمه‌ها به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: در حوزه ارزیابی خاک نیز ۱۷ مورد خوداظهاری ماده ۱۴ و ۲۵ مورد خوداظهاری ماده ۱۸ دریافت و بررسی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی