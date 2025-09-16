ثبت ۱۱۳ روز هوای پاک در آذربایجانغربی طی نیمه نخست امسال
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۱۳ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروههای حساس در استان ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت جباری روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران بیان کرد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته شامل ۱۱۲ روز پاک، ۵۹ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در کل ایام سال گذشته، ۱۷۱ روز پاک، ۱۶۳ روز قابل قبول، ۱۱ روز ناسالم برای گروههای حساس و ۲ روز ناسالم برای تمامی گروهها در استان گزارش شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی درباره ایستگاههای سنجش کیفیت هوا گفت: این استان دارای ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هواست که ۱۱ ایستگاه آن تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست و پنج ایستگاه دیگر تحت نظارت دستگاههای اجرایی دیگر فعالیت میکنند.
وی همچنین با اشاره به برنامههای پایشی در حوزههای مختلف اظهار کرد: امسال یکهزار و ۳۲۱ مورد پایش و نمونهبرداری از صنایع، ۷۳ مورد پایش بهداشت بیمارستانها و ۳۴۵ اخطاریه زیستمحیطی در استان صادر شده است.
جباری ادامه داد: در این مدت یکهزار و ۲۱۳ مورد بازدید زیستمحیطی انجام شده و ۱۳۲ پایش منابع آبی شامل رودخانهها، چاهها و چشمهها به ثبت رسیده است.
وی یادآور شد: در حوزه ارزیابی خاک نیز ۱۷ مورد خوداظهاری ماده ۱۴ و ۲۵ مورد خوداظهاری ماده ۱۸ دریافت و بررسی شده است.