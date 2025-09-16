خبرگزاری کار ایران
شهادت ۲ تن از کارکنان فرماندهی انتظامی "سیب و سوران "
مرکز اطلاع رسانی پلیس در اطلاعیه ای از حمله به خودروی فرمانده انتظامی "سیب و سوران" و شهادت ۲ نفر از کارکنان انتظامی این فرماندهی، در پی حمله ددمنشانه عوامل تروریستی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی حمله تروریستی به خودروی فرمانده انتظامی "سیب و سوران" ، متاسفانه سرهنگ " ابراهیم فضیلتی" فرمانده انتظامی شهرستان  مجروح و 2 تن از همرزمانش به درجه رفیع شهادت رسیدند و تلاش در جهت تعقیب و دستگیری عاملان این جنایت ادامه دارد.

بر همین اساس استوار یکم "یونس صیاد اربابی" و شهید " ابراهیم پیری" از همرزمان فرمانده انتظامی سیب و سوران بودند که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهدای این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

