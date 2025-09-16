حمله تروریستی در محور خاش - زاهدان/ ۲ مامور انتظامی به شهادت رسیدند
۲ تن از حافظان امنیت امروز (سهشنبه ۲۵ شهریور) در حمله تروریستی به خودروی ماموران انتظامی در محور خاش - زاهدان در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، عوامل تروریستی روز سهشنبه با حمله مسلحانه به خودروی نیروهای انتظامی شهرستان سیب و سوران در محور خاش–زاهدان، باعث شهادت ۲ مامور انتظامی و مجروح شدن یکی دیگر از آنان شدند.
بر اساس اطلاعات اولیه، این اقدام ددمنشانه توسط عناصر مسلح ناشناس صورت گرفت و در زمان کوتاهی پس از حادثه، عملیات شناسایی و تعقیب عاملان این حمله آغاز شد.
مقامات امنیتی و انتظامی اعلام کردند که جزییات تکمیلی و نتایج عملیات در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.
شهرستان سیب و سوران در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده است و حدود ۴۰۰ کیلومتر از زاهدان (مرکز استان) فاصله دارد.