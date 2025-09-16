حمله تروریستی در محور خاش - زاهدان/ ۲ مامور انتظامی به شهادت رسیدند

به گزارش ایلنا، عوامل تروریستی روز سه‌شنبه با حمله‌ مسلحانه به خودروی نیروهای انتظامی شهرستان سیب و سوران در محور خاش–زاهدان، باعث شهادت ۲ مامور انتظامی و مجروح شدن یکی دیگر از آنان شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه، این اقدام ددمنشانه توسط عناصر مسلح ناشناس صورت گرفت و در زمان کوتاهی پس از حادثه، عملیات شناسایی و تعقیب عاملان این حمله آغاز شد.

مقامات امنیتی و انتظامی اعلام کردند که جزییات تکمیلی و نتایج عملیات در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.

شهرستان سیب و سوران در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده است و حدود ۴۰۰ کیلومتر از زاهدان (مرکز استان) فاصله دارد.

