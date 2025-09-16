خطر اپیدمی تب دنگی در بندرعباس؛ هشدار جدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اعلام شناسایی ویروس تب دنگی در پشههای بندرعباس و افزایش موارد ابتلا، گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه به صورت همگانی و فوری انجام نشود، احتمال ورود استان به مرحله اپیدمی بسیار جدی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با هشدار نسبت به گسترش پشه آئدس و خطر بروز اپیدمی تب دنگی در بندرعباس تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو همبستگی، آموزش و مشارکت مستمر مردم در اقدامات پیشگیرانه است.
وی با اشاره به اینکه پشه آئدس ناقل بیماریهایی همچون تب دنگی است، گفت: در حال حاضر ویروس در پشههای شهر شناسایی شده و موارد ابتلا نیز روند افزایشی دارد که این موضوع زنگ خطری جدی برای ورود به اپیدمی محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: تا این لحظه ۲۹ بیمار مبتلا به تب دنگی در استان شناسایی شدهاند، اما این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت است؛ چرا که حدود ۸۰ درصد مبتلایان بدون علامت هستند و میتوانند بیماری را منتقل کنند. بنابراین هر بیمار علامتدار میتواند نشاندهنده وجود چند بیمار دیگر در جامعه باشد.
شاهرخی با تأکید بر اهمیت پیشگیری، خاطرنشان کرد: درمان در واقع پذیرش شکست است، در حالی که پیشگیری به معنای طراحی پیروزی است. مهار این پشه نه در بیمارستانها بلکه در خانهها و کوچهها و در رفتارهای روزمره مردم اتفاق میافتد.
وی از مردم خواست با جمعآوری آبهای راکد، مدیریت زباله، نظافت محیط و همکاری با تیمهای بهداشتی، مانع از تکثیر این پشه شوند و افزود: هر اقدام کوچک مردم، مانند خشککردن ظروف بلااستفاده یا پاکسازی حیاط، بزرگترین تأثیر را در قطع زنجیره انتقال خواهد داشت.
شاهرخی همچنین درباره مصرف خودسرانه داروها هشدار داد و گفت: بیماران مشکوک به تب دنگی باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند و به هیچ عنوان داروهایی مانند بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک و ایندومتاسین را مصرف نکنند؛ چرا که میتواند عوارض خطرناکی ایجاد کند.
او در پایان با اشاره به نقش نهادهای مختلف استانی در این زمینه تصریح کرد: مبارزه با تب دنگی یک وظیفه فردی نیست بلکه رسالتی اجتماعی است. اگر همه دستگاهها و مردم همدلانه کنار هم قرار بگیرند، میتوانیم این بیماری را مهار کنیم و از وقوع بحران گسترده جلوگیری کنیم.