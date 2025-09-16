خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خطر اپیدمی تب دنگی در بندرعباس؛ هشدار جدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خطر اپیدمی تب دنگی در بندرعباس؛ هشدار جدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
کد خبر : 1686927
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اعلام شناسایی ویروس تب دنگی در پشه‌های بندرعباس و افزایش موارد ابتلا، گفت: اگر اقدامات پیشگیرانه به صورت همگانی و فوری انجام نشود، احتمال ورود استان به مرحله اپیدمی بسیار جدی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با هشدار نسبت به گسترش پشه آئدس و خطر بروز اپیدمی تب دنگی در بندرعباس تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو همبستگی، آموزش و مشارکت مستمر مردم در اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به اینکه پشه آئدس ناقل بیماری‌هایی همچون تب دنگی است، گفت: در حال حاضر ویروس در پشه‌های شهر شناسایی شده و موارد ابتلا نیز روند افزایشی دارد که این موضوع زنگ خطری جدی برای ورود به اپیدمی محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: تا این لحظه ۲۹ بیمار مبتلا به تب دنگی در استان شناسایی شده‌اند، اما این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت است؛ چرا که حدود ۸۰ درصد مبتلایان بدون علامت هستند و می‌توانند بیماری را منتقل کنند. بنابراین هر بیمار علامت‌دار می‌تواند نشان‌دهنده وجود چند بیمار دیگر در جامعه باشد.

شاهرخی با تأکید بر اهمیت پیشگیری، خاطرنشان کرد: درمان در واقع پذیرش شکست است، در حالی که پیشگیری به معنای طراحی پیروزی است. مهار این پشه نه در بیمارستان‌ها بلکه در خانه‌ها و کوچه‌ها و در رفتارهای روزمره مردم اتفاق می‌افتد.

وی از مردم خواست با جمع‌آوری آب‌های راکد، مدیریت زباله، نظافت محیط و همکاری با تیم‌های بهداشتی، مانع از تکثیر این پشه شوند و افزود: هر اقدام کوچک مردم، مانند خشک‌کردن ظروف بلااستفاده یا پاکسازی حیاط، بزرگ‌ترین تأثیر را در قطع زنجیره انتقال خواهد داشت.

شاهرخی همچنین درباره مصرف خودسرانه داروها هشدار داد و گفت: بیماران مشکوک به تب دنگی باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند و به هیچ عنوان داروهایی مانند بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک و ایندومتاسین را مصرف نکنند؛ چرا که می‌تواند عوارض خطرناکی ایجاد کند.

او در پایان با اشاره به نقش نهادهای مختلف استانی در این زمینه تصریح کرد: مبارزه با تب دنگی یک وظیفه فردی نیست بلکه رسالتی اجتماعی است. اگر همه دستگاه‌ها و مردم همدلانه کنار هم قرار بگیرند، می‌توانیم این بیماری را مهار کنیم و از وقوع بحران گسترده جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی