شهردار بدون مصوبه شورا اجازه اعطای نشان شهروندی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه علنی ظهر امروز در صحن شورای شهر قزوین به موضوعاتی مانند اعطای نشان شهروندی توسط شهردار قزوین به استاندار و حواشی آن و همچنین استمرار موضوعات مربوط به ضرب و شتم دستفروشان اختصاص داشت.

فاطمه اشدری، رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین در این جلسه در طرح دیدگاه خود پیرامون نامه شهردار پیرامون اعطای نشان شهروندی گفت: شهردار نشان شهروندی را بدون مجوز و مصوبه شورا اعطا کرده که غیرقانونی است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره بحث سایر اعضا پیرامون تخطی هیأت رئیسه از مطرح نکردن سووال اعضای شورا و وصول آن افزود: رسیدگی به لوایح در شرایطی که پاسخ سوالات را از شهردار نگرفته‌ایم، فایده‌ای ندارد و بنابراین ما باید نسبت به کفایت و یا عدم کفایت شهردار به پاسخ روشنی برسیم.

عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: برای همین است که قانون گذار رئیس و هیئت رئیسه را مکلف به رسیدگی فوری طرح سووال در اولین جلسه علنی شورا بعد از دریافت سووال بالغ بر یک سوم اعضای شورای کرده که مغایرت‌های قانونی بر عملکرد شهردار را در قالب سوال کتبی طرح و متذکر شده‌اند. طرح سووال که به امضای اینجانب فاطمه اشدری و آقایان قاسم اللهیاری، علی فرمانی و ولی چگینی رسیده است.

اشدری همچنین در جریان بررسی لوایح شهرداری خواستار توجه به شرایط بهداشتی شیرآلات سرویس‌های بهداشتی بوستان‌ها شد و گفت: شیرآلات موجود اصلاً بهداشتی نیستند و ضرورت دارد بهسازی و تعویض شوند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد چند چشمه سرویس بهداشتی مختص سازمان باغستان سنتی که در بوستان ملاخلیلا مستقر است، تاکید کرد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین همچنین در خصوص لایحه تعیین تکلیف شرکت دهکده طبیعت و انحلال آن نیز گفت: لازم است تا وضعیت شرکت نسبت به آقای نوری و سهامداری ایشان تعیین تکلیف شود تا بعدها شهرداری دچار ضرر و زیان نشود.

اشدری همچنین در بخش دیگری از سخنانش پیرامون سرویس مدارس گفت: باید در این حوزه مدیریت به گونه‌ای باشد که هم والدین و هم دانش آموزان و هم رانندگان سرویس مدارس رضایت داشته باشند و دانش‌آموزان در نهایت امنیت و آرامش جابجا شوند. مهمتر اینکه کمتر از یک هفته به آغاز بازگشایی مدارس باقی مانده و دانش آموزان و اولیا آنان و مدیران مدارس نبایستی دغدغه‌ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه ظاهراً رؤسای برخی کمیسیون‌ها که مسئولیت نظارت بر ساماندهی سرویس مدارس را عهده دار هستند مراقب باشند تغییراتی که در طرح امسال اعمال شده و منجر به حذف تعدادی از افراد خبره و توانمند و با تجربه و امین از سرویس مدارس شده (که مورد رضایت اولیای دانش آموزان و مدارس بودند) در محدوده زمانی فعلی فرصتی برای طرح آزمون و خطا نیست.

این عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: این‌طور نشود که دانش‌آموز و اولیای آنان و مدارس در آغاز سال تحصیلی درگیر برنامه سرویس مدارس باشند و به زحمت بیفتند و نظم و آرامش و امنیت دانش‌آموزان به خطر اُفتد.

بررسی لوایح شورا به تاخیر نیفتد

حسین صلح‌جوی منفرد، رئیس کمیسیون برنامه ریزی و مالی شورای شهر قزوین نیز در این جلسه علنی ضمن انتقاد از رفتار برخی اعضا در به تاخیر انداختن بررسی لوایح شهرداری گفت: در حادثه ضرب و شتم چند دستفروش وانت بار هم رئیس و اعضای شورا و هم شهردار محترم عذرخواهی کردند و افراد خاطی نیز به مراجع قضایی جهت رسیدگی معرفی شدند و مدیر مربوطه برکنار و با پیمانکار نیز لغو قرار داد شد.

وی افزود: اینکه برخی اعضا به دلیل وقوع این اتفاق تلخ بررسی لوایح را به تاخیر می اندازند و باعث تشنج در جلسات می شوند صحیح نیست، چرا که مردم شهر هم مانند دستفروشان که آسیب دیدند ارزش دارند و نباید کار آنها به تاخیر بیفتد.

رئیس کمیسیون مالی خاطر نشان کرد: ما نماینده کل مردم شهر هستیم و مدت یک ماه است که تقریبا 70 لایحه در شورا مسکوت مانده و بررسی نشده است لذا با داد و فریاد کردن نباید وقت جلسات را هدر داد .

صلح‌جوی منفرد همچنین در بخش دیگری از سخنانش از زحمات و تلاشهای صورت گرفته در مدیریت شهری به ویژه سازمان فرهنگی ورزشی و زیباسازی در اجرای برنامه های هفته فرهنگی قزوین و هفته وحدت قدردانی کرد.

