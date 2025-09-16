به گزارش ایلنا، مهدی احمدی با تأکید بر اینکه، یکی از راهکارها، تخصیص «مالیات‌های نشان‌دار» بود تا در مشارکت مردم و فعالان اقتصادی؛ با پرداخت به‌موقع مالیات خویش، قفل منابع مالی را بشکنند و پایانی برای انتظار طولانی جامعه فرهنگی باشند، گفت: اکنون نام تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار گردیده و چشم امید جامعه هنری و مردم شیراز به آن دوخته شده است.

وی افزود: اگر این مسیر تأمین مالی به‌طور واقعی و شفاف اجرا گردد، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس، اظهار داشت: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویدادهای فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بین‌المللی باشد.