تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شد

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: تخصیص «مالیات‌های نشان‌دار» توسط مردم شهر و روستا برای تکمیل پروژه‌ها، بارها مطرح شده بود که راهگشای تکمیل تالار مرکزی شیراز این پروژه مهم است و اکنون با انتشار این پیام، تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار شده است و بزودی انتظار طولانی مردم و جامعه فرهنگی به ثمر خواهد نشست تا از مزایای موثر آن بهره ببریم.

به گزارش ایلنا، مهدی احمدی با تأکید بر اینکه، یکی از راهکارها، تخصیص «مالیات‌های نشان‌دار» بود تا در مشارکت مردم و فعالان اقتصادی؛ با پرداخت به‌موقع مالیات خویش، قفل منابع مالی را بشکنند و پایانی برای انتظار طولانی جامعه فرهنگی باشند، گفت: اکنون نام تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشان‌دار گردیده و چشم امید جامعه هنری و مردم شیراز به آن دوخته شده است.

وی افزود: اگر این مسیر تأمین مالی به‌طور واقعی و شفاف اجرا گردد، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس، اظهار داشت: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویدادهای فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بین‌المللی باشد.

احمدی گفت: اسکلت اصلی ساختمان؛ اکنون سر به فلک کشیده و در قاب بتنی خود ایستاده است، و بهره‌برداری از آن در گروی ۱۱۰۰میلیاردتومان منابع مالی است تا پیشکش چشم انتظاری هم‌استانی‌های فرهنگ‌دوست و هنر‌دوست شود.

وی با بیان اینکه برای بنای مورد انتظار فرهنگ‌وران و هنرمندان فارسی؛ تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه شده، افزود:  تالار مرکزی، در اندیشه معماران و مدیران فرهنگی، قلب تپنده‌ای برای هنر و خلاقیت خواهد شد؛ جایی که هنرمندان محلی و ملی در کنار یکدیگر آثاری ماندگار خلق کنند و شهری چون شیراز، با پشتوانه غنی ادبی و تاریخی‌اش، در عرصه جهانی بیشتر خواهد درخشید.

احمدی به ساختار درونی این پروژه که می‌تواند نه تنها محفل هنرمندان استان فارس، بلکه بستری ملی و بین‌المللی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران باشد، مشروط بر آنکه منابع مالی به‌موقع تأمین گردد اشاره کرد و گفت: پروژه تالار مرکزی شیراز با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۵۰ مترمربع، در سال ۹۹ کلید خورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس در پایان ابراز داشت: طراحی این پروژه شامل یک سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۶۰۰ نفر، سالن تئاتر با ظرفیت مشابه، بلک‌باکس و پلاتوی نمایشی، کلاس‌های آموزشی، فضاهای اداری، خدماتی و رفاهی، محوطه‌سازی، فضای سبز و پارکینگ است؛ مجموعه‌ای که می‌تواند سیمای فرهنگی شهر را دگرگون سازد.

احمدی  گفت: اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و اسکلت، سقف و سفت‌کاری‌ها پایان یافته‌اند که امید داریم هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسیم.

