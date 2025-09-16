معاون فرهنگ و ارشاد فارس:
تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشاندار شد
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، گفت: تخصیص «مالیاتهای نشاندار» توسط مردم شهر و روستا برای تکمیل پروژهها، بارها مطرح شده بود که راهگشای تکمیل تالار مرکزی شیراز این پروژه مهم است و اکنون با انتشار این پیام، تالار مرکزی شیراز در طرح مالیاتی نشاندار شده است و بزودی انتظار طولانی مردم و جامعه فرهنگی به ثمر خواهد نشست تا از مزایای موثر آن بهره ببریم.
وی افزود: اگر این مسیر تأمین مالی بهطور واقعی و شفاف اجرا گردد، شاید رؤیای ۱۴ ساله ساخت و ساز این مرکز، سرانجام در قامت بنایی زنده و پویا قد بکشد. بنایی که نه فقط برای شیراز، که برای ایران و منطقه، نمایانگر عظمت فرهنگ و هنر ایرانی خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس، اظهار داشت: شیراز، شهر شعر و اندیشه، در قلب خود بنایی فرهنگی هنری با عنوان تالار مرکزی را حمل میکند؛ پروژهای که قرار است به قطب بزرگ فرهنگ و هنر جنوب کشور بدل شود. این تالار، که از همان ابتدا با هدف ایجاد مرکزی برای نمایش، موسیقی، تئاتر و رویدادهای فرهنگی طراحی شد، بنا دارد تا میزبان هنرمندان ایرانی و محفلی برای تعاملات فرهنگی بینالمللی باشد.
احمدی گفت: اسکلت اصلی ساختمان؛ اکنون سر به فلک کشیده و در قاب بتنی خود ایستاده است، و بهرهبرداری از آن در گروی ۱۱۰۰میلیاردتومان منابع مالی است تا پیشکش چشم انتظاری هماستانیهای فرهنگدوست و هنردوست شود.
وی با بیان اینکه برای بنای مورد انتظار فرهنگوران و هنرمندان فارسی؛ تاکنون ۱۷۵ میلیارد تومان هزینه شده، افزود: تالار مرکزی، در اندیشه معماران و مدیران فرهنگی، قلب تپندهای برای هنر و خلاقیت خواهد شد؛ جایی که هنرمندان محلی و ملی در کنار یکدیگر آثاری ماندگار خلق کنند و شهری چون شیراز، با پشتوانه غنی ادبی و تاریخیاش، در عرصه جهانی بیشتر خواهد درخشید.
احمدی به ساختار درونی این پروژه که میتواند نه تنها محفل هنرمندان استان فارس، بلکه بستری ملی و بینالمللی برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی ایران باشد، مشروط بر آنکه منابع مالی بهموقع تأمین گردد اشاره کرد و گفت: پروژه تالار مرکزی شیراز با زیربنای ۱۴ هزار و ۳۵۰ مترمربع، در سال ۹۹ کلید خورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع فرهنگ و ارشاد فارس در پایان ابراز داشت: طراحی این پروژه شامل یک سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۶۰۰ نفر، سالن تئاتر با ظرفیت مشابه، بلکباکس و پلاتوی نمایشی، کلاسهای آموزشی، فضاهای اداری، خدماتی و رفاهی، محوطهسازی، فضای سبز و پارکینگ است؛ مجموعهای که میتواند سیمای فرهنگی شهر را دگرگون سازد.
احمدی گفت: اکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده و اسکلت، سقف و سفتکاریها پایان یافتهاند که امید داریم هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسیم.