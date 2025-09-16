خبرگزاری کار ایران
کشف ۱۹ دستگاه ماینر در خمینی‌شهر

کشف ۱۹ دستگاه ماینر در خمینی‌شهر
کد خبر : 1686881
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف ۱۹ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران این فرماندهی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی سبحانی اظهار کرد: مأموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با انجام تحقیقات میدانی خود از استخراج غیر مجاز ارز به وسیله ماینرهای قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر و شناسایی شده اعزام و در بازرسی از این انبار ۱۹ دستگاه ماینرقاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشاره به اینکه ارزش این ماینرهای خارجی قاچاق ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: فرد متخلف به همراه پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

