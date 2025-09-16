استاندار اصفهان خبر داد؛
پیشرفتهای قابل توجه پروژه ملی قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان
استاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت اجرای پروژه ملی قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان خواستار تسریع در تکمیل این طرح بزرگ ملی شد که میتواند تحولی چشمگیر در زیرساختهای حملونقل کشور رقم بزند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در جلسه هماندیشی با فعالان اقتصادی، گردشگری و حوزه حملونقل استان اصفهان در استانداری با اشاره به پیشرفتهای فیزیکی قابل توجه پروژه ملی قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان اظهار داشت: این طرح، که زمانی فقط یک ایده دور از دسترس به نظر میرسید، امروز به مرحلهای رسیده که با یک تلنگر جدی از سوی مسئولان، میتواند وارد فاز اجرایی نهایی شود.
وی افزود: بخش زیادی از زیرساختها آماده شده، مسیرها تثبیت شده و در برخی نقاط نیز ریلگذاری انجام شده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، این پروژه به تحقق نزدیک شده است.
جمالینژاد با بیان اینکه قطار سریعالسیر میتواند قلب گردشگری و اقتصاد کشور را به تپش بیندازد، گفت: اتصال سریع و ایمن سه قطب مهم کشور یعنی تهران، قم و اصفهان، فقط یک پروژه حملونقل نیست؛ این طرح میتواند پیشران توسعه گردشگری داخلی و بینالمللی، تسهیل سرمایهگذاری، افزایش اشتغال و حتی تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مناطق مختلف کشور باشد.
استاندار اصفهان ادامه داد: تحقق این طرح بزرگ، تحولی در نحوه جابهجایی مسافران ایجاد خواهد کرد. تصور اینکه مردم بتوانند در کمتر از دو ساعت از تهران به اصفهان یا حتی شیراز و بوشهر برسند، تنها یک آرزو نیست؛ این آیندهای است که در دسترس ماست، آیندهای که با همت و همراهی میتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در نقشه ملی توسعه، گفت: همانطور که اصفهان در سالهای اخیر با بحران آب دستوپنجه نرم کرده، امروز نیز تشنه زیرساختهای مدرن حملونقل است. اما امید داریم که این پروژه استراتژیک با نگاه ملی و همت جمعی، در اولویت قرار گیرد و در آیندهای نزدیک شاهد آغاز بهرهبرداری از آن باشیم.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: قطار سریعالسیر تهران–قم–اصفهان نهتنها شتابدهنده توسعه اقتصادی است، بلکه حامل پیام امید، پیشرفت و اتصال دوباره ظرفیتهای پراکنده کشور به یکدیگر خواهد بود. آینده روشن است و مسیر پیشرفت از ریلهایی میگذرد که امروز آماده حرکتاند.