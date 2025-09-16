خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز طی پنج ماه گذشته

توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز طی پنج ماه گذشته
کد خبر : 1686875
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز، از توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز و ضبط مدارک ۶۸ خودرو طی پنج ماه گذشته خبر داد.

به  گزارش ایلنا، سجاد خلیلی گفت: در راستای ایجاد انضباط شهری و ساماندهی وضعیت بارفروشان سیار، طی پنج ماه گذشته ۹۵ خودرو متخلف توقیف و مدارک ۶۸ خودرو نیز به منظور برخورد قانونی ضبط شده است.

وی افزود: حضور بارفروشان غیرمجاز در سطح شهر نه‌تنها موجب بر هم خوردن نظم ترافیکی و سد معبر می‌شود، بلکه آرامش شهروندان و زیبایی بصری شهر را نیز مختل می‌سازد. به همین دلیل شهرداری شیراز با همکاریپلیس راهور و نیروهای انتظامی به صورت مستمر با این تخلفات برخورد می‌کند.

خلیلی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق عمومی شهروندان تأکید کرد: حفظ آرامش فضای شهری، دسترسی آسان عابران پیاده و ارتقای کیفیت زندگی در گرو ساماندهی مشاغل مزاحم است. در همین راستا، طرح‌های نظارتی و کنترلی به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی