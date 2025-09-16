یک مسئول خبرداد؛
توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز در شیراز طی پنج ماه گذشته
رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شیراز، از توقیف ۹۵ خودرو بارفروشی غیرمجاز و ضبط مدارک ۶۸ خودرو طی پنج ماه گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی گفت: در راستای ایجاد انضباط شهری و ساماندهی وضعیت بارفروشان سیار، طی پنج ماه گذشته ۹۵ خودرو متخلف توقیف و مدارک ۶۸ خودرو نیز به منظور برخورد قانونی ضبط شده است.
وی افزود: حضور بارفروشان غیرمجاز در سطح شهر نهتنها موجب بر هم خوردن نظم ترافیکی و سد معبر میشود، بلکه آرامش شهروندان و زیبایی بصری شهر را نیز مختل میسازد. به همین دلیل شهرداری شیراز با همکاریپلیس راهور و نیروهای انتظامی به صورت مستمر با این تخلفات برخورد میکند.
خلیلی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق عمومی شهروندان تأکید کرد: حفظ آرامش فضای شهری، دسترسی آسان عابران پیاده و ارتقای کیفیت زندگی در گرو ساماندهی مشاغل مزاحم است. در همین راستا، طرحهای نظارتی و کنترلی به شکل مستمر ادامه خواهد داشت و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.