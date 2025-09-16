مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد:
جایگزین اراضی آبی با دیم در راستای کاهش استفاده از منابع آبی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: طبق الگوی کشت تعیین شده باید اراضی دیم جایگزین اراضی آبی شود تا استفاده از منابع آبی کاهش یابد. بر این اساس سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال جدید که از ابتدای مهر ماه آغاز میشود با تغییراتی همراه است.
به گزارش ایلنا، حسین اسماعیلی به فرایند آغاز سال زراعی جدید در رابطه با کشت گندم اشاره داشته و افزود: سال زراعی جدید استان مرکزی با افزایش 10 هزار هکتاری کشت گندم دیم و کاهش 4000 هکتاری گندم آبی با هدف حفاظت از منابع آبی این استان آغاز شده است.
وی به وسعت حجم اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم اشاره کرده و ادامه داد: طبق برنامهریزیها و پیشبینیهای انجام شده بر اساس الگوی کشت استان مرکزی، در سال زراعی جدید 200 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم دیم و 40 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم آبی میرود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: در سال زراعی جدید در این استان 16 هزار هکتار اراضی زیر کشت جو آبی و 50 هزار هکتار اراضی زیر کشت جو دیم قرار میگیرد. بر اساس الگوی کشت سطح زیر کشت پیشبینی شده دانههای کلزا 500 هکتار و کاملینا و گلرنگ نیز 2000 هکتار تعیین شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه میشود برای حفاظت از محصول خود از سبد کود مناسب استفاده کنند. استفاده از کودهای پایه در جلوگیری از سرمازدگی گیاه و همچنین ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنشهای آبی بسیار مؤثر است و باید به موقع مورد استفاده قرار بگیرد.