جایگزین اراضی آبی با دیم در راستای کاهش استفاده از منابع آبی

به گزارش ایلنا، حسین اسماعیلی به فرایند آغاز سال زراعی جدید در رابطه با کشت گندم اشاره داشته و افزود: سال زراعی جدید استان مرکزی با افزایش 10 هزار هکتاری کشت گندم دیم و کاهش 4000 هکتاری گندم آبی با هدف حفاظت از منابع آبی این استان آغاز شده است.

وی به وسعت حجم اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم اشاره کرده و ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده بر اساس الگوی کشت استان مرکزی، در سال زراعی جدید 200 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم دیم و 40 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم آبی می‌رود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: در سال زراعی جدید در این استان 16 هزار هکتار اراضی زیر کشت جو آبی و 50 هزار هکتار اراضی زیر کشت جو دیم قرار می‌گیرد. بر اساس الگوی کشت سطح زیر کشت پیش‌بینی شده دانه‌های کلزا 500 هکتار و کاملینا و گلرنگ نیز 2000 هکتار تعیین شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود برای حفاظت از محصول خود از سبد کود مناسب استفاده کنند. استفاده از کودهای پایه در جلوگیری از سرمازدگی گیاه و همچنین ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش‌های آبی بسیار مؤثر است و باید به موقع مورد استفاده قرار بگیرد.

