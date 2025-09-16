بهسازی استخر کارگران کازرون کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس ، سعید بیاری در سفر به شهرستان کازرون و در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان بر لزوم توجه به نهادینه سازی فرآیند کارآفرینی در سطح شهرستان کازرون تاکید کرد و افزود: مهارت افزایی و ایجاد اشتغال با اتکا به توانمندسازی کارجویان مسأله مهمی است که در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته و در سطح استان فارس نیز با جدیت دنبال می‌شود. وی در خصوص بهسازی استخر کارگران کازرون نیز گفت: این مجموعه طی سالیان گذشته به دلیل عدم بهره برداری صحیح به خوبی نگهداری نشده و به همین دلیل با آسیب های جدی همراه بوده است. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: براساس توافق صورت گرفته بین نماینده مجلس شورای اسلامی، فرمانداری شهرستان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و این اداره‌کل با تخصیص اعتبار مورد نیاز ظرف چند ماه آینده اقدامات لازم جهت تعمیرات و بهسازی این مجموعه انجام و تا پایان سال استخر کارگران کازرون مجددا مورد استفاده مردم شهرستان و جامعه کار و تلاش کازرون قرار خواهد گرفت.

در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کازرون ضرورت توسعه فعالیت شرکت توسعه عمران شهرستان، تجهیز و تکمیل نیروی انسانی و تجهیزات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون، رفع مشکلات تعاونی نخل‌داران خشت و کنارتخته و تعاونی چغندر کاران کازرون، تسهیل در تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی برای تعاونی‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس به همراه نماینده مردم شهرستان‌های کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه شهرستان کازرون، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون و تعدادی از مسئولان شهرستانی از استخر کارگران این شهرستان نیز بازدید کرده و روند پیشرفت و رفع مشکلات این پروژه را مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

دیدار و گفت و گو با کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کازرون از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس به این شهرستان بود.

انتهای پیام/