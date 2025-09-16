به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان و هر دلار ۱۰۰ هزار تومان و هر یورو ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/