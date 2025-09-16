قیمت طلا، سکه و ارز در بازار سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۹۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۸ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان و هر دلار ۱۰۰ هزار تومان و هر یورو ۱۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.