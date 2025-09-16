معاون اقتصادی استاندار البرز:
سرمایهگذاری و حمایت از تولید اولویت اصلی برنامههای اقتصادی استان است
سومین جلسه ستاد سرمایهگذاری برای تولید به ریاست افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.
به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در سومین جلسه ستاد سرمایهگذاری برای تولید، با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و منویات مقام معظم رهبری، بر افزایش شاخصهای اقتصادی و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاری در استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری زیربنای توسعه پایدار استان محسوب میشود، افزود: دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی باید با تعامل و همافزایی، مسیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و حمایت از تولیدکنندگان را هموار کنند.
در ادامه جلسه، مهرپویا مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان البرز گزارشی از برنامههای اجرایی و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در حمایت از تولید ارائه کرد.
حاضران در این نشست نیز ضمن بررسی ظرفیتها و موانع پیشروی سرمایهگذاری در بخشهای مختلف، پیشنهادهای خود را برای تسریع در روند توسعه اقتصادی و رفع مشکلات سرمایهگذاران مطرح کردند.
افضلی در پایان بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات ستاد سرمایهگذاری و مسئولیتپذیری مدیران دستگاهها تأکید کرد و گفت: استانداری البرز آماده است با تسهیل فرایندهای اداری و ارائه مشوقهای حمایتی، بستر لازم برای تحقق جهش تولید و ارتقای جایگاه اقتصادی استان را فراهم کند.