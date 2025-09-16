به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در سومین جلسه ستاد سرمایه‌گذاری برای تولید، با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و منویات مقام معظم رهبری، بر افزایش شاخص‌های اقتصادی و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری زیربنای توسعه پایدار استان محسوب می‌شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی باید با تعامل و هم‌افزایی، مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حمایت از تولیدکنندگان را هموار کنند.

در ادامه جلسه، مهرپویا مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز گزارشی از برنامه‌های اجرایی و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در حمایت از تولید ارائه کرد.

حاضران در این نشست نیز ضمن بررسی ظرفیت‌ها و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، پیشنهادهای خود را برای تسریع در روند توسعه اقتصادی و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران مطرح کردند.

افضلی در پایان بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات ستاد سرمایه‌گذاری و مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: استانداری البرز آماده است با تسهیل فرایندهای اداری و ارائه مشوق‌های حمایتی، بستر لازم برای تحقق جهش تولید و ارتقای جایگاه اقتصادی استان را فراهم کند.

انتهای پیام/