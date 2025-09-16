خبرگزاری کار ایران
در سفر دبیرکل جمعیت هلال احمر به فارس؛

هلال احمر شهر بیرم افتتاح شد

هلال احمر شهر بیرم افتتاح شد
آیین افتتاح دفتر نمایندگی جمعیت هلال احمر شهر بیرم صبح امروز ۲۵ شهریورماه با حضور دبیرکل جمعیت هلال احمر، نماینده مردم شهرستان های لارستان ،خنج ،گراش، اوز و جویم در مجلس ، مدیرعامل هلال احمر فارس ، امام جمعه شهر بیرم ، فرماندار لارستان و دیگر مسئولان برگزار شد.

​به گزارش ایلنا، دبیرکل جمعیت هلال احمر با سفر به استان فارس و حضور در شهر بیرم ساختمان دفترنمایندگی جمعیت هلال احمر در ایران شهر را افتتاح کرد.

میثم افشار در آیین افتتاح جمعیت هلال احمر شهر بیرم عنوان کرد: گسترش زیرساخت های جمعیت هلال احمر در استان فارس به لحاظ گستردگی جغرافیایی ،پهناوری و تنوع اقلیمی مورد توجه این نهاد امدادی و عام المنفعه بوده است تا در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی با ایفای نقش موثر خود به کمک جان همنوعان بپردازد.

 دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: یکی از اهداف مهم جمعیت هلال احمر در ایران اسلامی ارتقای آمادگی و افزایش تاب آوری اجتماعی در مواقع حوادث است . این جمعیت با ارائه خدمات امدادی و آموزش کمک های اولیه تلاش دارد تا این مهم تحقق یابد.

وی بیان کرد: ساختار داوطلبی و دفاتر نمایندگی جمعیت هلال احمر بستر مناسب و چالاکی برای امدادرسانی سریع و بی وقفه به حوادث احتمالی در ساعات اولیه پس از حادثه می باشد و جمعیت به این مراکز به چشم یک فرصت نگاه می کند.

 نماینده مردم شهرستان های لارستان،خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با مهم دانستن خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، تصریح کرد: داوطلبان و به ویژه خیرین سرمایه های اجتماعی جمعیت هلال احمر هستند که در جهت تحقق اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه، بدون چشم داشت مادی و مالی تلاش می کنند.

علائدین بروجردی گفت: هلال احمر پیام آور صلح و دوستی در همه جای جهان است و نوع دوستی و ایثارگری شاخصه هلال احمری ها است و این آرمان های انسان دوستانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی خود را نشان داد.

 وی همچنین بر اهمیت گسترش خدمات امدادی و آموزشی هلال احمر در سطح استان به ویژه حوزه انتخابی شهرستان های لارستان،خنج،گراش و اوز تاکید و از حسن توجه ریاست و دبیرکل جمعیت هلال احمر در خصوص راه اندازی دفترنمایندگی جمعیت هلال احمر بیرم تقدیر کرد.

بازدید از مجموعه های اداری ،عمرانی و دیدار با کارکنان و اعضا جمعیت هلال احمر در شهرستان لارستان از دیگر برنامه های میثم افشار در استان فارس بود.

