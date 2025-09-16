هلال احمر شهر بیرم افتتاح شد

​به گزارش ایلنا، دبیرکل جمعیت هلال احمر با سفر به استان فارس و حضور در شهر بیرم ساختمان دفترنمایندگی جمعیت هلال احمر در ایران شهر را افتتاح کرد.

میثم افشار در آیین افتتاح جمعیت هلال احمر شهر بیرم عنوان کرد: گسترش زیرساخت های جمعیت هلال احمر در استان فارس به لحاظ گستردگی جغرافیایی ،پهناوری و تنوع اقلیمی مورد توجه این نهاد امدادی و عام المنفعه بوده است تا در هنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی با ایفای نقش موثر خود به کمک جان همنوعان بپردازد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: یکی از اهداف مهم جمعیت هلال احمر در ایران اسلامی ارتقای آمادگی و افزایش تاب آوری اجتماعی در مواقع حوادث است . این جمعیت با ارائه خدمات امدادی و آموزش کمک های اولیه تلاش دارد تا این مهم تحقق یابد.

وی بیان کرد: ساختار داوطلبی و دفاتر نمایندگی جمعیت هلال احمر بستر مناسب و چالاکی برای امدادرسانی سریع و بی وقفه به حوادث احتمالی در ساعات اولیه پس از حادثه می باشد و جمعیت به این مراکز به چشم یک فرصت نگاه می کند.

نماینده مردم شهرستان های لارستان،خنج ،گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با مهم دانستن خدمات داوطلبانه در جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از اصول هفتگانه نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، تصریح کرد: داوطلبان و به ویژه خیرین سرمایه های اجتماعی جمعیت هلال احمر هستند که در جهت تحقق اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه، بدون چشم داشت مادی و مالی تلاش می کنند.

علائدین بروجردی گفت: هلال احمر پیام آور صلح و دوستی در همه جای جهان است و نوع دوستی و ایثارگری شاخصه هلال احمری ها است و این آرمان های انسان دوستانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خوبی خود را نشان داد.

وی همچنین بر اهمیت گسترش خدمات امدادی و آموزشی هلال احمر در سطح استان به ویژه حوزه انتخابی شهرستان های لارستان،خنج،گراش و اوز تاکید و از حسن توجه ریاست و دبیرکل جمعیت هلال احمر در خصوص راه اندازی دفترنمایندگی جمعیت هلال احمر بیرم تقدیر کرد.

بازدید از مجموعه های اداری ،عمرانی و دیدار با کارکنان و اعضا جمعیت هلال احمر در شهرستان لارستان از دیگر برنامه های میثم افشار در استان فارس بود.

انتهای پیام/