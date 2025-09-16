فیلم کوتاه «ایلناز» آماده نمایش شد

به گزارش ایلنا، این فیلم با نگاهی انسانی و روایتی انتقادی به یکی از رسوم دیرینه اقوام ایرانی می‌پردازد؛ رسمی که با وجود ریشه‌دار بودن، همچنان بر سرنوشت افراد در برخی مناطق تأثیرگذار است. «ایلناز» در تلاش است تا با روایت داستانی درونی، مخاطب را با لایه‌های پنهان این سنت و پیامدهای آن روبه‌رو کند. این اثر از اولین تولیدات موسسه فرهنگی هنری حافظ هنر سرزمین پارس با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و تهیه کنندگی اجرایی ابراهیم شیشه گر، در حومه شهر سپیدان از استان فارس فیلم‌برداری شده است؛ منطقه‌ای با بافت فرهنگی بومی که فضایی اصیل به روایت داستان افزوده است.

در این فیلم کوتاه، بازیگرانی چون: علیرضا گلناری، ستار الیاسی، عباد نوروزی، رضا قاسمی، پروین روانگرد، احمد سادات، محمدحسن شجاعیان و عبدالکریم قشقایی ایفای نقش کرده‌اند.

بهنام مسئله، دانش‌آموخته انجمن سینمای جوانان ایران، پیش از این با فیلم کوتاه «شات» شناخته شد. این اثر که افتخارات و جپایز مختلفی از جمله بهترین فیلم بخش رقابتی جشنواره بین‌المللی Duemila30 در ایتالیا، بهترین بازیگری زن در جشنواره صدای زنان اسپانیا و بهترین تیزر و پوستر جشواره فیلم فیلیپین بوده و در بیش از ده جشنواره دیگر فینالیست و راه یافته است.

عوامل فیلم کوتاه «ایلناز» شامل تهیه‌کننده اجرایی ابراهیم شیشه‌گر، نویسندگان بهنام مسئله و محمدمهدی عامری، مشاور متن امیر بهبودنیا، مشاور لهجه علیرضا گلناری، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز رامین پورعبدالله، دستیار دوم کارگردان مهدی گلدار، منشی صحنه زهرا میرشمسی، مدیر تصویربرداری علیرضا دهقانی دهریزی، محقق آراد محمدی عبده‌وند، تدوین و اصلاح رنگ علیرضا دهقانی دهریزی، عکاس بهاره مهرابی، صدابردار علی فضلی، دستیار صدا محمدرضا شیبانی، صداگذار میلاد استخری، آهنگساز محین شریفیان، طراحان گریم فرزانه رادفر و نادیا امیری، مجری گریم بهنام ثمرده، طراح صحنه و لباس پوریا رحیمی، دستیاران صحنه و لباس راحیل روحانی‌فر و علی سلیمی مرفه، تیزر حسین‌رضا بیانوند، پوستر اعظم رشیدی‌پور، روابط عمومی رضا کوهی شوریجه، مدیر تولید محمدمهدی احمدی، دستیار تهیه‌کننده محمد شاهین ربانی، دستیار تولید میلاد اسرار، مدیر تدارکات علی زارع، دستیاران تدارکات امیر مرادی و علیرضا پرهیزگار و ترابری بهبود اسدپور می‌باشند.

