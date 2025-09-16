خبرگزاری کار ایران
بارش‌های تناوبی باران در گیلان تا پنج شنبه ادامه دارد /افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در گیلان

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سامانه خنک و بارشی تا صبح پنج شنبه در استان فعال است و باران در بیشتر مناطق گیلان، به ویژه مناطق کوهستانی به تناوب خواهد بارید.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان اظهار کرد: با تداوم فعالیت سامانه خنک و بارشی در گیلان، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ تا صبح پنج شنبه در استان ادامه دارد.

وی از صدور هشدار سطح زرد و تشدید باراش باران، به ویژه در مناطق کوهستانی گیلان در این مدت خبر داد و افزود: این سامانه بارشی پنجشنبه به تدریج از استان خارج شده و هوای استان تا جمعه پایدار همراه با افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۶ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۸ درجه دما ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۸ درصد است.

دادرس گفت: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۶۰ سانتی متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا در برخی ساعات نامناسب است.

