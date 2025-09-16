سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری چینیها در همدان
استاندار همدان گفت: استانداری همدان از همه سرمایهگذاریهای مبتنی بر ظرفیتهای استان حمایت میکند و برای تسریع در صدور مجوزها، واگذاری زمین و تأمین زیرساختهای لازم، دستگاههای اجرایی موظف به همکاری کامل هستند.
به گزارش ایلنا از همدان، نشست حمید ملانوریشمسی استاندار همدان، با جمعی از سرمایهگذاران چینی برگزار شد و در این نشست توافق اولیه برای اجرای طرحی با ارزش 10 میلیون دلار در استان حاصل شد. در این نشست ضمن بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری مشترک، راهکارهای گسترش همکاریهای بینالمللی مطرح شد.
این سرمایهگذاری که با هدف توسعه زیرساختهای اقتصادی و صنعتی انجام خواهد شد، پیشبینی میشود زمینهساز ایجاد بیش از 110 فرصت شغلی مستقیم باشد و نقطه عطفی در جذب سرمایه خارجی برای همدان به شمار رود.
استاندار همدان با اشاره به اینکه این رویداد نویدبخش آیندهای روشنتر برای تولید، اشتغال و رونق اقتصادی استان است گفت: همدان با برخورداری از 32 معدن فعال و تولید محصولات باکیفیت کشاورزی، از جایگاه ویژهای برای توسعه صنایع معدنی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و نیز سرمایهگذاری در حوزه گردشگری برخوردار است.
ملانوریشمسی افزود: استانداری همدان از همه سرمایهگذاریهای مبتنی بر ظرفیتهای استان حمایت میکند و برای تسریع در صدور مجوزها، واگذاری زمین و تأمین زیرساختهای لازم، دستگاههای اجرایی موظف به همکاری کامل هستند.
وی تأکید کرد: بهعنوان نماینده عالی دولت در استان، شخصاً همراه با معاونان و مدیران در کنار سرمایهگذاران هستم تا موانع پیشِرو در کوتاهترین زمان برطرف شود.
در ادامه این نشست، موضوعات مرتبط با صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی، تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی، ثبت شرکتها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط بررسی شد و مقرر گردید روند اجرایی پروژهها در قالب تفاهمنامه مشترک پیگیری شود.