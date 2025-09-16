خبرگزاری کار ایران
تبریز میزبان رویداد بین‌المللی «ایران‌پلاس» با حضور بیش از ۱۵ رسانه خارجی

مسئول بسیج رسانه آذربایجان‌شرقی از برگزاری رویداد «ایران‌پلاس» در تبریز خبر داد و گفت: بازدید از بازار تاریخی تبریز ـ یکی از شاخص‌ترین آثار ثبت‌شده جهانی در یونسکو ـ و حضور در کنگره بزرگداشت استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) بخش فرهنگی این اردو را تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد بیرام‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار کرد: رویداد «راویان پیشرفت» با عنوان «ایران‌پلاس» از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در تبریز برگزار می‌شود.

وی گفت: این برنامه با حضور بیش از ۱۵ رسانه خارجی به معرفی ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان و کشور می‌پردازد.

مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی، اظهار کرد: این رویداد به منظور نمایش توانمندی‌های داخلی و روایت پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های گوناگون طراحی شده است و حضور رسانه‌های خارجی در آن فرصتی کم‌نظیر برای انتقال واقعیت‌های ایران به افکار عمومی جهانی است.

بیرام‌زاده، گفت: در جریان برگزاری این رویداد، خبرنگاران داخلی و خارجی در قالب برنامه‌ای فشرده از مهم‌ترین پروژه‌ها و مراکز صنعتی، اقتصادی و فرهنگی استان آذربایجان‌شرقی بازدید خواهند کرد.

وی گفت: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به حضور در کارخانجات تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع مادر کشور، بازدید از منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه تجارت بین‌الملل شمال‌غرب کشور، و آشنایی با آخرین مراحل اجرای پروژه متروی تبریز اشاره کرد.

بیرام‌زاده گفت: یکی از اهداف اصلی اردوی ایران‌پلاس این است که رسانه‌های خارجی با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران و نقش تبریز در هویت ملی آشنا شوند. حضور در کنگره شهریار یک فرصت نمادین برای پیوند فرهنگ و رسانه است.

وی تأکید کرد: با وجود تحریف‌هایی که در رسانه‌های غربی درباره ایران صورت می‌گیرد، ما وظیفه داریم واقعیت‌های میدانی را نشان دهیم. رسانه‌های خارجی حاضر در این اردو می‌توانند از نزدیک پروژه‌ها، صنایع و دستاوردهای مردم ایران را ببینند و آن را بی‌واسطه به مخاطبان خود منتقل کنند.

مسئول بسیج رسانه استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اردوی «ایران‌پلاس» همزمان فرصتی برای شبکه‌سازی میان خبرنگاران داخلی و خارجی، تبادل تجربه و آشنایی با آخرین روندهای رسانه‌ای است و می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه اطلاع‌رسانی بینجامد.

