به گزارش ایلنا، مریم کوشکی امروز سه شنبه در کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین با تأکید بر اهمیت مقابله با سقط عمدی جنین، اظهار کرد: یکی از مواردی که در افزایش جمعیت تأثیرگذار است، مسئله پیشگیری از سقط‌جنین است.

وی ادامه داد: همچنین موضوع سقط عمدی جنین یک مبحث شرعی، قانونی، و اخلاقی است و نمی‌توان از آن گذشت.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: در راستای پیشگیری و مقابله با این موضوع، لازم است تمامی اعضا همکاری لازم را در زمینه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی، فرهنگی، اطلاع‌رسانی و… داشته باشند و کارگروه‌های زیرمجموعه تشکیل و وظایف مرتبط با هر بخش به‌خوبی اجرا شود.

کوشکی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند، گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش مضرات سقط‌جنین، فرهنگ‌سازی در این زمینه و ارائه آموزش‌ها می‌تواند نقش پررنگی در پیشگیری از سقط عمدی جنین داشته باشد که در این زمینه می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد.

وی تصریح کرد: موارد جرم‌شناسی باید اعلام شوند تا با کمک نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی با افرادی که به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی در زمینه سقط‌جنین عمدی فعالیت می‌کنند برخورد شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: مردم می‌توانند برای ارائه گزارش‌های مربوط به سقط‌جنین با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و با انتخاب گزینه جوانی جمعیت گزارش‌ها و شکایت‌های خود را در زمینه سقط‌جنین اعلام کنند.

انتهای پیام/